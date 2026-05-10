Земетресение е регистрирано от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН в 14:07 ч. българско време. Магнитудът му е 2,2 по Рихтер, а епицентърът е 19,4 км северозападно от град Серес - съвсем близо до границата с България и на 165 км от София. Дълбочината му е 15 км, информира Plovdiv24.bg.

Регистрирано е и второ земетресение от НИГГГ, което е с епицентър 36,7 км южно от остров Кавканас и на 270 км от София. Трусът е засечен към 14:10 ч. българско време и е с магнитуд от 2,6 по скалата на Рихтер. Дълбочината му не е голяма - 12 км.