Ново проучване на експертите по въздушен трансфер от Hoppa разкри най-рентабилните плажни дестинации в Европа за 2026 г., като нощувките в Гърция, Хърватия и Португалия започват от рекордните 42 евро. Анализът оценява ключови фактори като средна цена за тризвезден хотел, слънчево греене и условия за отдих, за да улесни туристите при планирането на лятната им ваканция.

Най-изгодната дестинация в класацията е Фалираки на гръцкия остров Родос, където нощувката струва около 42 евро, а туристите се радват на средна температура от 25,7°C и гарантирано слънце без валежи. В Гърция висок рейтинг получават още плажовете Агия Марина и Платаниас на остров Крит, както и зашеметяващият Миртос на Кефалония, където цените варират между 70 и 71 евро.

Хърватия също се представя силно с три обекта в престижния списък. Плажовете Кашюни и Бачвице в Сплит предлагат нощувки за около 65 евро и почти 13 часа слънце на ден, като са хвалени за невероятно чистата си вода и отлични условия за плуване. Коловаре в Задар е отличен като най-слънчевия плаж (12,9 часа слънце) с цена на хотел около 69 евро и пълна достъпност за хора с увреждания, пише bussinessnovinite.bg.

Португалското крайбрежие допълва селекцията с Прая де Фаро и Прая да Роча в Алгарве, където нощувката е средно 69 евро. Прая да Фалезия, известен със своите уникални червени скали, и плажът Тамариз в Каскай предлагат настаняване за около 74 евро. Експертите съветват пътуващите да резервират отрано в началото на 2026 г., за да избегнат очаквания рязък скок в цените на самолетните билети преди активния сезон.