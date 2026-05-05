Гръцките власти въведоха временна ограничителна мярка за всички автомобили, влизащи в страната през ГКПП "Маказа - Нимфея“, която включва задължително преминаване през дезинфекционна площадка. Целта на инициативата, която влиза в сила от днес, е да се предпази местният добитък и селскостопанското производство от разпространение на зарази, информира медията ΡΟΗ News.

Всички превозни средства биват отклонявани към специално изградена площадка с вана, разположена преди първия тунел в близост до параклис по посока Комотини.

Според заповедта на директора на полицията в област Родопи, ограничението ще бъде в сила за период от два месеца – от 5 май до 4 юли. Отклонението на колите към пътен възел "Нимфея“ е задължително, като за целта са поставени съответните пътни знаци преди връзката с Пандросу.

Движението в района се регулира в тясна координация с Пътна полиция в Комотини. При необходимост властите имат готовност да въвеждат и допълнителни ограничения, за да се избегнат сериозни затруднения в трафика, докато е в сила мярката за защита на общественото здраве и селското стопанство.