Марсоходът "Perseverance“ на НАСА засне впечатляващ автопортрет и панорамни кадри от западния край на кратера Джезеро по време на най-дълбокото си навлизане в изследователската зона "Дивия запад“. Кадрите, реализирани през март и април 2026 г., разкриват уникални скални текстури и минерали, които предоставят нова информация за ранната геоложка история на Марс.

Мисията се намира в своята пета фаза, известна като "Северният ръб“, като в момента апаратът оперира в района на научно убедителния терен "Lac de Charmes“.

Автопортрет сред древните скали

Селфито на марсохода е съставено от 61 индивидуални изображения, заснети на 11 март 2026 г. – 1797-ия марсиански ден (сол) от началото на мисията. Роувърът е позициониран в скалистата издатина "Аратуса“, където малко преди снимката е извършил абразия на повърхността за химически анализ. Кадрите са направени с помощта на камерата WATSON, монтирана на роботизираното рамо, което е извършило 62 прецизни движения в рамките на един час за създаването на композитната мозайка.

Анализът на мястото "Аратуса“ потвърждава наличието на магмени минерали, които вероятно са се образували под повърхността преди самия кратер Джезеро. Ученият по проекта Кейти Стак Морган пояснява, че тази позиция е най-далечната западна точка, достигана от кацането на планетата преди пет години, и предлага отлична видимост към вътрешността и околностите на кратера.

Панорама на района "Арбот“ и геоложки открития

На 5 април 2026 г. Perseverance използва своята система Mastcam-Z, за да заснеме панорама от 46 изображения на региона "Арбот“. Тази богата геоложка гледка показва ветровит пейзаж с разнообразни текстури, включително структури, които научният екип идентифицира като мегабречия – масивни скални фрагменти, изхвърлени при метеоритен удар в равнината Исидис Планития преди около 3,9 милиарда години.

Според заместник-учения по проекта Кен Фарли, панорамата разкрива вероятно най-старите скали, изследвани по време на цялата мисия. В кадрите се наблюдава и вертикално проникване на магма, известно като вулканична дайка, която е останала непокътната, докато околният по-мек материал е ерозирал в продължение на милиарди години. За разлика от седиментните скали в делтата на Джезеро, откритите тук обекти са предимно магмени и импактити, предлагащи директен прозорец към дълбоката ранна кора на Марс.