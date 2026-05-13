Научна експедиция, проведена с участието на Астраханския природен биосферен резерват и кораби на руската хидрографска служба, извърши подробно изследване на северната част на Каспийско море и плавателния канал Волга-Каспий. Целта на изследването беше да се оцени текущото състояние на морето и да се проследят промените, настъпващи в резултат на продължаващото понижаване на водното ниво.

Учените потвърждават, че Каспийско море, което е и най-голямото езеро в света, продължава да губи вода и този процес не само не спира, но и води до все по-осезаеми промени в крайбрежните райони. Според наблюденията бреговата линия се измества значително, а на места се формират нови земни масиви и острови, които преди са били под вода.

Особено ясно се виждат тези промени при някои острови в северната част на морето. Площта на остров Чистая банка например се е увеличила двойно спрямо 2019 година. Още по-динамична е промяната при новообразуван остров в района на бившата Тбилиска банка, който само за последната година е нараснал приблизително три пъти. Тези процеси са пряко свързани с отдръпването на водата и разкриването на нови участъци от морското дъно.

Измерванията на морските течения и сонарното картиране на дъното показват, че водната циркулация в северната част на Каспийско море е сложна и силно зависима от притока на река Волга, както и от сезонните климатични промени. Именно тази динамика определя неравномерния характер на отдръпването на водата и оформянето на нови релефни структури.

По време на експедицията са взети проби за лабораторни анализи, които ще изследват химичните и биологичните характеристики на водата и ще дадат по-точна представа за състоянието на екосистемите в региона. Това е важно за оценка на дългосрочните екологични последици от наблюдаваните промени.

Темата за Каспийско море беше сред основните акценти и на Регионалната екологична среща RES 2026 в Астана. Там експерти и представители на държавите от региона предупредиха, че нивото на морето е спаднало с около два метра от 90-те години насам, което ясно показва мащаба на процеса и нарастващите екологични рискове.

Всички тези данни очертават картина на едно море, което се променя бързо и устойчиво, като съчетава спад на водното ниво с видима трансформация на бреговете, островите и подводния релеф.