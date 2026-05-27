Екстремното време е причинено от метеорологичния феномен "топлинен купол". При това явление зона с високо атмосферно налягане действа като похлупак. Тя улавя горещия въздух и го притиска към земната повърхност, което води до продължително и рязко повишаване на температурите.

Черна статистика и температурни рекорди

Ситуацията е най-критична във Франция. Властите в страната вече официално потвърдиха за седем смъртни случая, които са пряко или косвено свързани с опасните жеги.

В рамките на последните 48 часа десетки френски градове подобриха историческите си температурни рекорди за този период от годината. Термометрите на много места достигнаха необичайните за сезона 36 градуса по Целзий.

Очаква се през следващите дни горещата вълна да се премести на изток, обхващайки нови региони от континентa.