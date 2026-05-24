Българският актьор Алек Алексиев описа ужаса от изминалата нощ в украинската столица, където се намира за снимките на нов сериал.

Земята се тресеше. Вибрациите минаваха през стените и през телата ни. Сирените не спираха с часове, споделя актьора.

Вместо на снимачната площадка обаче, Алексиев прекара последните часове в бомбоубежище, приютил се в подземния паркинг на своя хотел заедно с още над 100 души. Причината - поредната масирана руска атака, която разтърси Киев в ранните часове на 24 май.

По информация на местните власти, въздушната тревога е обявена заради безпрецедентен по мащабите си обстрел с балистични ракети. Равносметката от нощта е тежка: масиран обстрел, разрушени десетки сгради и човешки жертви.

Над нас летяха "Шахеди", балистични ракети, "Калибри", "Кинжали", Х-101, "Искандер-К", "Циркон", споделя актьорът в социалните мрежи, описвайки оръжейния арсенал, насочен срещу града.

Въпреки реалната опасност за живота, Алексиев става свидетел на невероятния контраст между ежедневието и войната, който определя като чист сюрреализъм.