Частици черно масло се изсипаха като дъжд над руската столица, след като местна нефтена рафинерия беше ударена при най-мащабната украинска атака от началото на войната. Нападението срещу Москва е извършено с близо 200 безпилотни летателни апарата, които предизвикаха мащабни пожари и гъсти стълбове черен дим в небето.

Екологична тревога в руската столица

Жители на югоизточната част на Московска област споделиха пред BBC, че лек ръмеж е оставил неприятни мазни черни петна по дрехите им. Макар че московските власти официално отрекоха да е валял "маслен дъжд", градската администрация предприе спешни мерки:

Предупреди гражданите в засегнатите райони да държат прозорците си плътно затворени.

Призова семействата с деца, възрастните хора и страдащите от астма спешно да напуснат района.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че най-малко 17 души са ранени в региона в резултат на падналите отломки и експлозиите.

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Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че рекордната атака е директен отговор на руския удар срещу Киев от миналата седмица, при който пострада историческата Киево-Печорска лавра.

Ние не искаме тази война и никога не сме я искали. Но ако Украйна гори, и вашата Москва ще гори, категоричен бе Зеленски.

Същевременно Министерството на отбраната на Русия обяви, че за денонощие в цялата страна са били прихванати близо 1000 дрона и четири крилати ракети. Извън Москва тежки щети са нанесени и в южната Ростовска област, където при удар срещу друга нефтена база е загинал един човек.