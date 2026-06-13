Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер беше регистрирано малко след полунощ в района на Нурдагъ, край Газиантеп в Югоизточна Турция. По първоначални данни няма пострадали хора или нанесени материални щети.

По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), трусът е станал осем минути след полунощ на дълбочина 7,1 километра.

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи заяви, че според първоначалната информация земетресението не е довело до негативни последици.

Въпреки това трусът е предизвикал сериозно безпокойство сред жителите на района. Нурдагъ е сред населените места, които пострадаха тежко при разрушителните земетресения от 6 февруари 2023 г. с епицентър край Кахраманмараш.

Турският сеизмолог проф. д-р Наджи Гьорюр коментира в социалните мрежи, че земетресението е възникнало между сегментите на разломните линии Аманос и Йолюдениз в района Кузулок-Нурдагъ.

Според него трусът се намира на границата между разломите и краищата на сегментите.

"Земетресението е на границата между разломите и краищата на сегментите. Опасението ми е, че под влияние на земетресенията от 6 февруари 2023 г. с епицентър Кахраманмараш плочите ще се разцепят“, заяви експертът, цитиран от турски медии.

По-късно през деня е регистрирано и второ земетресение в Турция. Според данни на АФАД, цитирани от БТА, трусът е бил с магнитуд 3,7 по Рихтер. Епицентърът е локализиран в Измирския залив в Егейско море, край бреговете на селището Фоча. Към момента турските власти не съобщават за пострадали хора или материални щети вследствие на двете земетресения.