Социалните платформи на компанията Мета – Facebook, Instagram, Threads, както и приложението за съобщения Messenger, претърпяха сериозен технически срив днес, в резултат на което хиляди потребители загубиха достъп до профилите си.
Техническите проблеми в платформите се появиха непосредствено преди 17:00 часа, информира Plovdiv24.bg.
Проблемите във Facebook и Messenger
Потребители съобщават за разнообразни затруднения при опит да използват услугите на най-голямата социална мрежа. Достъпът им е спрян, като системата ги изхвърля от техните лични профили. При опит за повторно влизане на екраните се визуализира съобщение за системна грешка, което гласи: "Възможен е технически проблем, опреснете, за да опитате отново."
Ситуацията в Instagram и Threads
Паралелно с блокирането на Facebook, сериозни аномалии в работата си показа и платформата Instagram. Потребителите на това приложение сигнализират, че основният новинарски поток изобщо не се обновява и съдържанието остава недостъпно, не получават и съобщения.
Подобно е положението и с Threads, функциониращ към същата екосистема. Към момента не се съобщава за официална позиция на технологичния гигант относно причините, довели до едновременното спиране на основните комуникационни канали.
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