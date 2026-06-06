На 93-годишна възраст почина Бернадет Ширак, вдовица на бившия френски президент Жак Ширак и един от най-влиятелните политически спътници в следвоенната история на Франция. Смъртта ѝ бе съобщена днес от нейната дъщеря Клод Ширак пред АФП.

Бернадет Ширак е починала мирно, заобиколена от семейството си в петък вечерта, само седмици след като на 18 май навърши 93 години.

Повече от първа дама: Политическа кариера и изневери

Макар дълго време да бе възприемана като човек в сянката на харизматичния си съпруг (президент на Франция от 1995 до 2007 г.), Бернадет Ширак извоюва свое собствено голямо име в историята:

Политическа власт: Тя остава в историята като единствената френска първа дама, заемала самостоятелна политическа длъжност. От 1979 до 2015 г. тя е генерален съветник в централния департамент Корез.

Лоялност въпреки всичко: Бернадет остава плътно до съпруга си Жак Ширак (който почина през 2019 г.) въпреки неговите прословути и публично известни романтични афери, за които и двамата открито пишат в мемоарите си.

Икона на екрана: През 2023 г. френската кинолегенда Катрин Деньов изигра нейната роля в биографичния филм "Бернадет".

Френският президент Еманюел Макрон веднага отдаде почит на покойната първа дама, описвайки я като "велика жена със сърце".