На 93-годишна възраст почина Бернадет Ширак, вдовица на бившия френски президент Жак Ширак и един от най-влиятелните политически спътници в следвоенната история на Франция. Смъртта ѝ бе съобщена днес от нейната дъщеря Клод Ширак пред АФП.
Бернадет Ширак е починала мирно, заобиколена от семейството си в петък вечерта, само седмици след като на 18 май навърши 93 години.
Повече от първа дама: Политическа кариера и изневери
Макар дълго време да бе възприемана като човек в сянката на харизматичния си съпруг (президент на Франция от 1995 до 2007 г.), Бернадет Ширак извоюва свое собствено голямо име в историята:
- Политическа власт: Тя остава в историята като единствената френска първа дама, заемала самостоятелна политическа длъжност. От 1979 до 2015 г. тя е генерален съветник в централния департамент Корез.
- Лоялност въпреки всичко: Бернадет остава плътно до съпруга си Жак Ширак (който почина през 2019 г.) въпреки неговите прословути и публично известни романтични афери, за които и двамата открито пишат в мемоарите си.
- Икона на екрана: През 2023 г. френската кинолегенда Катрин Деньов изигра нейната роля в биографичния филм "Бернадет".
Френският президент Еманюел Макрон веднага отдаде почит на покойната първа дама, описвайки я като "велика жена със сърце".
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