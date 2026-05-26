Тежка промишлена авария в завод за целулоза и хартия в югозападната част на американския щат Вашингтон изпрати няколко души в болница с химически изгаряния и респираторни увреждания. Инцидентът е станал рано тази сутрин, предава Асошиейтед прес, позовавайки се на официална информация от местните власти.
Хронология на инцидента
Сигналът за произшествието е подаден в 7:19 ч. местно време (17:19 ч. българско време). По първоначални данни на разследващите, инцидентът е предизвикан от експлозия на резервоар, съдържащ опасна течност. На място веднага са изпратени около 40 пожарникари и медицински служители. Поради спецификата на аварията, в операцията се е включил и специализиран екип за работа с опасни материали (HAZMAT).
Спасителна операция и пострадали
Към момента точният брой на ранените служители остава неизяснен, съобщи Майк Горсъч от противопожарната служба в град Лонгвю.
Повечето от хоспитализираните са с оплаквания от химически изгаряния по кожата и увреждания на дихателните пътища, предизвикани от вдишване на токсични изпарения.
Мащаб на производството
Засегнатото предприятие е ключов работодател в региона, като в него работят около 1000 служители. Фабриката е специализирана в производството на суровини за широка гама от битови и промишлени стоки
