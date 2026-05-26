Тежка промишлена авария в завод за целулоза и хартия в югозападната част на американския щат Вашингтон изпрати няколко души в болница с химически изгаряния и респираторни увреждания. Инцидентът е станал рано тази сутрин, предава Асошиейтед прес, позовавайки се на официална информация от местните власти.

Хронология на инцидента

Сигналът за произшествието е подаден в 7:19 ч. местно време (17:19 ч. българско време). По първоначални данни на разследващите, инцидентът е предизвикан от експлозия на резервоар, съдържащ опасна течност. На място веднага са изпратени около 40 пожарникари и медицински служители. Поради спецификата на аварията, в операцията се е включил и специализиран екип за работа с опасни материали (HAZMAT).

Спасителна операция и пострадали

Към момента точният брой на ранените служители остава неизяснен, съобщи Майк Горсъч от противопожарната служба в град Лонгвю.

Екипите за спешна помощ реагираха незабавно, оказаха първа помощ на пострадалите на място и ги транспортираха до болнични заведения в близките градове Лонгвю и Ванкувър, заяви Горсъч.

Повечето от хоспитализираните са с оплаквания от химически изгаряния по кожата и увреждания на дихателните пътища, предизвикани от вдишване на токсични изпарения.

Мащаб на производството

Засегнатото предприятие е ключов работодател в региона, като в него работят около 1000 служители. Фабриката е специализирана в производството на суровини за широка гама от битови и промишлени стоки