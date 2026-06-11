Саграда Фамилия в Барселона преживя исторически ден, след като Папа Лъв XIV благослови новата централна кула "Исус Христос“ по време на тържествена литургия в храма. Със своите 172,5 метра кулата превръща базиликата в най-високата църква в света. На церемонията присъстваха испанският премиер Педро Санчес, крал Фелипе VI и кралица Летисия.

По време на проповедта си папата подчерта, че е невъзможно човек да изповядва вярата в Христос и едновременно с това да оправдава война и убийства на невинни хора – послание, което бе възприето и като коментар към съвременните международни конфликти.

Историята на един вековен строеж

Историята на "Саграда Фамилия“ започва далеч преди Антони Гауди да се превърне в нейния символ. Идеята за храма възниква през 1870-те години благодарение на каталунския книгоиздател и религиозен активист Хосе Мария Бокабела. След поклонническо пътуване до Италия и посещение на светилището в Лорето, той решава да създаде в Барселона "изкупителен храм“ – църква, финансирана изцяло от дарения, която да насърчава католическата вяра в период, когато градът бързо се модернизира и секуларизира.

Първият камък е положен на 19 март 1882 г., деня на свети Йосиф. Първоначалният проект е на архитекта Франсиско де Паула дел Вилар, който предвижда сравнително традиционна неоготическа църква. Строежът започва с криптата, но само година по-късно възникват сериозни разногласия между архитекта и възложителите и Дел Вилар напуска проекта.

Гауди превръща проекта в архитектурна революция

През 1883 г. младият Антони Гауди поема ръководството на строежа и променя всичко. Вместо конвенционална готическа църква той създава визия, вдъхновена от природата – колони като дървета, разклоняващи се носещи конструкции, светлина, проникваща като в гора, и фасади, разказващи библейски истории чрез скулптура. Гауди посвещава остатъка от живота си на този храм; през последните години почти не работи по други проекти. Когато загива през 1926 г. след инцидент с трамвай, завършена е едва малка част от базиликата.

След смъртта му строежът продължава бавно. Проектът разчита почти изцяло на дарения, а по-късно и на приходи от посетители. По време на Испанска гражданска война през 1936 г. работилницата на Гауди е разрушена и много от оригиналните модели и чертежи са унищожени. Архитекти и майстори успяват да възстановят голяма част от замисъла му чрез оцелели гипсови модели, снимки и публикации.

Защо строежът продължава толкова дълго?

Причините са няколко:

Финансиране от дарения - Храмът е замислен като "изкупителен храм“ и не се строи с държавни средства.

Изключителна сложност на проекта - Геометрията на Гауди е революционна за времето си и изисква специализирани техники.

Исторически прекъсвания - Войната, политическите сътресения и икономическите кризи многократно забавят работата.

Възстановяване на изгубени планове - След разрушаването на ателието на Гауди част от проекта трябва да бъде реконструирана отново.

Днес строителството използва съвременни технологии, включително компютърно моделиране и цифрова обработка на камъка, което значително ускорява напредъка.

Какво остава да бъде завършено?

Въпреки благославянето на централната кула, "Саграда Фамилия“ все още не е напълно завършена. Предстоят работи по южната фасада "Слава“, монументалното стълбище и околното пространство. Именно тези елементи са свързани и с най-спорните градоустройствени въпроси в Барселона, тъй като за реализирането на оригиналния замисъл на Гауди може да се наложат промени в съществуващата градска среда.

Независимо от това храмът вече е едно от най-посещаваните места в Европа и символ на Барселона. Частите, проектирани и изградени под ръководството на Гауди, са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а базиликата продължава да привлича милиони посетители всяка година.