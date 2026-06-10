Неконтролируемото размножаване на силно токсичната и агресивна заякоглава риба на гръцкия остров Крит предизвиква сериозно безпокойство сред местните рибари и туристите. Чуждоземният вид, който навлиза в Средиземно море от Червено море, уврежда риболовното оборудване, унищожава местните морски екосистеми и създава реална опасност от тежки наранявания за плажуващите.

Според данни от кореспонденти в региона, професионалните рибари описват положението като влошаващо се с всяка изминала година поради непрекъснато нарастващите разходи и прогресивно намаляващия улов.

Икономическа криза в риболовния сектор на остров Крит

Присъствието на опасния хищник вече е част от ежедневието в много райони на остров Крит. Местните рибари споделят, че улавят екземпляри, които достигат тегло между 10 и 15 килограма. Професионалистите от Амудара определят ситуацията като окаяна и споделят, че масово обмислят да се откажат от професията си и да търсят друга работа, тъй като държавата не предприема нужните мерки, а нашествениците унищожават изцяло мрежите и улова им.

Опасности за здравето и липса на противоотрова

Заякоглавата риба е изключително опасна за хората, тъй като в тъканите ѝ се съдържа тетродотоксин. Това е един от най-мощните естествени невротоксини, познати на науката, чиято консумация води до тежки отравяния, парализа на дихателната система и смърт. Учените и експертите предупреждават, че този силен токсин не се неутрализира нито при старателно почистване, нито чрез каквато и да е термична обработка, което прави вида абсолютно неподходящ за храна.

Унищожаване на екосистемата и инциденти с плажуващи

Освен огромните икономически загуби, нанесени чрез накъсването на мрежи и парагади, хищникът нарушава баланса на морската екосистема. Той се храни с големи количества местни видове като октоподи, сепии и калмари. Наред с екологичните щети, през последните години в Средиземно море и Гърция са регистрирани и случаи на ухапвания на къпещи се хора. Мощните челюсти на рибата могат да причинят тежки наранявания, като има съобщени инциденти дори с ампутации на пръсти. Макар учените да уточняват, че видът не напада хората систематично, те препоръчват повишено внимание в плитките води близо до брега.

Произход и разпространение чрез лесепсианска миграция

Този вид не е естествен обитател на гръцките морета. Заякоглавата риба произхожда от Червено море и преминава в Средиземно море през Суецкия канал – екологичен феномен, известен в научните среди като "лесепсианска миграция“. От началото на 2000-те години насам видът се разпространява с изключително бързи темпове около Крит, Додеканезите, в Егейско море и западната част на Средиземноморието, пише Bulgaria On Air. Поради пълната липса на естествени хищници в тези води и огромната адаптивност на вида, ограничаването на неговата популация остава едно от най-големите предизвикателства пред учените и рибарите, които настояват за спешни компенсации за щетите.