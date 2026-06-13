Голяма зона в Атлантическия океан, разположена южно от Гренландия и Исландия, продължава да се охлажда въпреки тенденцията към повишаване на температурите в световен мащаб. Според ново изследване това явление, известно като "студеното петно“ (cold blob), може да е свързано със забавяне на важна океанска циркулационна система.

По данни, цитирани от CNN, районът е загубил близо 1 градус по Целзий от началото на XX век насам. Учените смятат, че причината е отслабването на Атлантическата меридионална преобръщаща се циркулация (AMOC).

Какво представлява АМОС

Системата функционира като огромен океански конвейер, който пренася топли води от тропиците към северните ширини. Там водата се охлажда, потъва и впоследствие се връща на юг.

Според авторите на изследването глобалното затопляне ускорява топенето на ледовете, а увеличеното количество сладка вода нарушава баланса между температурата и солеността на океана. Това води до забавяне на течението.

Изследователите посочват, че охлаждането се наблюдава не само на повърхността, но и в по-дълбоките слоеве на океана, което според тях подкрепя тезата за отслабване на АМОС.

Възможните последици

Някои научни оценки сочат, че циркулацията е достигнала най-слабите си нива за последното хилядолетие и може да се доближи до критична точка през този век.

Сред потенциалните последици от сериозно отслабване или срив на системата се посочват:

ускорено покачване на морското равнище по източното крайбрежие на САЩ;

по-студени и сурови зими в части от Европа;

значителни промени в мусонните режими в Африка;

риск от продължителни суши в засегнати региони.

Дебатът продължава

Въпреки че външни експерти определят изследването като сериозен аргумент в полза на тезата за забавяне на АМОС, те отбелязват, че все още липсват достатъчно исторически данни от дълбоките части на океана.

Затова въпросът за бъдещето на океанската циркулация и възможните климатични последици остава обект на активни научни изследвания и дискусии.