Стойността на минималната потребителска кошница в Русия продължава да нараства. От началото на 2026 г. тя се е увеличила с 3,3% и вече достига средно 7762,2 рубли или около 93 евро на човек месечно. Данните са предоставени пред ТАСС от изпълнителния директор на асоциацията "Руспродсоюз“ Дмитрий Востриков.

Минималната кошница включва 33 основни категории храни като месо, риба, млечни продукти, яйца, хляб, брашно, зърнени храни, захар, плодове и зеленчуци. Тя служи като ориентир за базовите хранителни разходи на населението.

Най-скъпите и най-евтините региони

Най-високи разходи за хранителни продукти се отчитат в отдалечените северни райони на страната. Лидер по скъпа потребителска кошница остава Чукотка, където минималните месечни разходи за храна надхвърлят 20 000 рубли или около 240 евро. Следва Камчатският край с над 13 300 рубли или приблизително 160 евро.

Според експертите основните причини са високите транспортни разходи и сложната логистика. Най-ниски разходи се отчитат в Поволжието. В Мордовия минималната хранителна кошница струва около 76 евро, а в Саратовска област – около 78 евро.

Колко струва храната според възрастта

Според изчисленията на експерти балансираната месечна хранителна кошница е различна за отделните възрастови групи:

Деца до 6 години – около 133 евро;

Деца и тийнейджъри от 7 до 17 години – около 143 евро;

Млади хора между 18 и 29 години – около 187 евро;

Възрастни между 30 и 59 години – около 175 евро;

Пенсионери над 60 години – около 163 евро.

Големите градове остават над средното ниво

В Москва минималната хранителна кошница достига около 110 евро месечно, а в Санкт Петербург – близо 107 евро. Над средните стойности остават още Московска област, Ленинградска област, Калининградска област и Хабаровският край.

Сравнение на цените с България

Данните показват, че много основни хранителни продукти в Москва остават по-евтини в сравнение със София.

Сред примерите са:

Прясно мляко – 1,11 евро в Москва срещу около 1,74 евро в България;

Ориз – 0,75 евро срещу около 2,45 евро;

Хляб – 0,47 евро срещу около 1,12 евро;

Банани – 0,76 евро срещу между 1,60 и 2,20 евро;

Свинско месо – 4,07 евро срещу между 7,16 и 10,23 евро;

Пилешко месо – 2,56 евро срещу между 3,70 и 4,50 евро;

Кашкавал – около 7 евро срещу между 11 и 16 евро.

В същото време редица продукти в Русия също поскъпват значително. Сред тях са картофите, чиято цена е нараснала с над 73% за година, както и маслото с ръст над 30%.

Наемите в Москва са по-високи

При жилищните разходи картината е различна. Данни на международни платформи за сравнение на разходите за живот показват, че наемите в Москва са средно с между 50% и 60% по-високи спрямо София.

Едностаен апартамент в централните части на Москва може да струва между 715 и 845 евро месечно, докато в София цените обикновено варират между 560 и 665 евро. При тристайните жилища разликата е още по-осезаема – до около 1740 евро в Москва срещу до около 1230 евро в София.

По-ниски доходи ограничават покупателната способност

По-ниските цени на част от храните в Русия се компенсират от по-ниските доходи. Минималната работна заплата в Русия е около 265 евро, докато в България достига около 620 евро, пише actualno.com. Средната брутна заплата в България е приблизително 1407 евро, а в Русия – около 1103 евро.

Според данните реалният доход на голяма част от руските домакинства остава значително под нивата в България, което влияе върху покупателната способност въпреки по-ниските цени на редица стоки.