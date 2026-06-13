След обявяването на инициативата "Кошница с грижа“ и засилените дискусии за цените на храните, на борсата край пловдивското село Първенец се отчита поевтиняване на част от плодовете и зеленчуците. Според търговци основната причина е навлизането на сезонната българска продукция, която увеличава предлагането на пазара.
Най-голям спад при краставиците
На стоковото тържище най-сериозно поевтиняване се наблюдава при краставиците, тиквичките и зелето.
По думите на търговците цените на едро са намалели с около 30% през последната седмица заради по-голямото количество българска продукция на пазара.
Какви са цените на борсата
Търговецът Васил Панайотов посочва, че в момента тиквичките се продават за около 0,50 лв., чушките за 1,70 лв., оранжерийните български чушки за 1,60 лв., патладжанът за 1,50 лв., картофите за 0,50 лв., а зелето за 0,30 лв.
На борсата се отчита и значително понижение при сезонните плодове. Цените на ягодите и черешите са намалели приблизително наполовина спрямо предишни периоди. Най-високи остават цените на лимоните.
Сезонът и контролът влияят на пазара
Според Илия Гатев понижението на цените се дължи основно на сезонната продукция, но влияние оказват и обявените мерки срещу спекулата, както и засилените проверки на контролните органи.
Българската продукция е по-евтина от вносната
Търговците отчитат и друга тенденция – българските плодове и зеленчуци в момента се предлагат на по-ниски цени от вносните аналози. По думите им транспортните разходи продължават да оскъпяват чуждестранната продукция, докато местните производители се възползват от активния сезон.
Разлика между борсата и пазара
Търговец на борсата посочва, че домати, които продава на едро за около 1 евро, достигат цена от около 4 евро на дребно по пазарите.
На Четвъртък пазара в Пловдив търговците не пожелаха да коментират ценовите разлики.
Клиентите обаче вече отчитат известно намаление в цените на сезонните плодове и зеленчуци. Според производителите през следващите седмици не се очакват съществени промени и ценовите нива вероятно ще останат близки до сегашните.
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