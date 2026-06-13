След обявяването на инициативата "Кошница с грижа“ и засилените дискусии за цените на храните, на борсата край пловдивското село Първенец се отчита поевтиняване на част от плодовете и зеленчуците. Според търговци основната причина е навлизането на сезонната българска продукция, която увеличава предлагането на пазара.

Най-голям спад при краставиците

На стоковото тържище най-сериозно поевтиняване се наблюдава при краставиците, тиквичките и зелето.

Най-много са поевтинели краставиците. В момента има много краставици при нас. При доматите също има, но по-малко понижение на цените – с около 20-30 процента, коментира Илия Гатев, изпълнителен директор на "Стоково тържище“ в село Първенец.

По думите на търговците цените на едро са намалели с около 30% през последната седмица заради по-голямото количество българска продукция на пазара.

цената на краставиците

Какви са цените на борсата

Търговецът Васил Панайотов посочва, че в момента тиквичките се продават за около 0,50 лв., чушките за 1,70 лв., оранжерийните български чушки за 1,60 лв., патладжанът за 1,50 лв., картофите за 0,50 лв., а зелето за 0,30 лв.

На борсата се отчита и значително понижение при сезонните плодове. Цените на ягодите и черешите са намалели приблизително наполовина спрямо предишни периоди. Най-високи остават цените на лимоните.

Сезонът и контролът влияят на пазара

Според Илия Гатев понижението на цените се дължи основно на сезонната продукция, но влияние оказват и обявените мерки срещу спекулата, както и засилените проверки на контролните органи.

цената на черешите

Мисля, че има някакъв такъв ефект, понеже бяха обявени конкретни мерки. Може би това по някакъв начин дисциплинира хората по веригата, но мисля, че по-скоро сезонната продукция, която излиза, регулира цените. Цените на вноса сега в момента са леко по-високи заради транспортните разходи, коментира Гатев пред Nova.

Българската продукция е по-евтина от вносната

Търговците отчитат и друга тенденция – българските плодове и зеленчуци в момента се предлагат на по-ниски цени от вносните аналози. По думите им транспортните разходи продължават да оскъпяват чуждестранната продукция, докато местните производители се възползват от активния сезон.

Разлика между борсата и пазара

Търговец на борсата посочва, че домати, които продава на едро за около 1 евро, достигат цена от около 4 евро на дребно по пазарите.

борсата в Първенец

На Четвъртък пазара в Пловдив търговците не пожелаха да коментират ценовите разлики.

Клиентите обаче вече отчитат известно намаление в цените на сезонните плодове и зеленчуци. Според производителите през следващите седмици не се очакват съществени промени и ценовите нива вероятно ще останат близки до сегашните.