Пловдив е областта с най-много новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2026 г., показват данните на Националния статистически институт. В региона са въведени в експлоатация 171 нови сгради, докато във Варна те са 160, а в София – 158. Според експерти резултатите отразяват инерцията от активния пазар на недвижими имоти през 2025 г., а по-ясна представа за състоянието на сектора ще има в края на годината.

Търсенето остава насочено към новото строителство

Строителният предприемач и собственик на агенция за недвижими имоти в Пловдив Борислав Стоянов смята, че статистиката е пряко свързана с повишеното търсене през миналата година.

"Между 70 и 80% от търсенето на жилища касае единствено само ново строителство. Старото строителство не е предпочитано. Трябва да е много голяма разликата в цената, за да се спре някой да купи имот, който е старо строителство“, посочва Стоянов.

София остава лидер по брой нови жилища

Въпреки че изостава по брой новопостроени сгради, столицата запазва първото място по брой въведени в експлоатация жилища. Данните на НСИ показват, че в София са завършени 968 нови жилища. Следват Варна с 672 и Пловдив с 516.

Според брокера Галин Гавраилов причината е различният мащаб на строителството.

"В София строят сгради с по-голямо РЗП и това прави повече жилища. София е скъп град и това изисква реализацията на по-големи проекти с повече апартаменти“, коментира той.

Сделките се забавят

Според Борислав Стоянов активността на пазара през 2026 г. е значително по-ниска в сравнение с предходната година. Той посочва, че е разпродал проектите си от 2025 г., но в момента подхожда по-внимателно към нови инвестиции заради международната икономическа несигурност.

"Очаквам застой в сделките. В никакъв случай няма да паднат цените, но по-скоро ще има застой в броя на сделките и на пазара“, заявява Стоянов пред bTV.

Повече оферти, но без спад в търсенето

Подобна тенденция се наблюдава и в столицата. По думите на Галин Гавраилов на пазара има леко увеличение на предлагането, включително от инвеститори, които освобождават закупени по-рано имоти. В същото време интересът на купувачите остава стабилен, макар че решенията за покупка се вземат по-бавно и огледите продължават по-дълго.

Цените остават стабилни

Според брокерите въвеждането на еврото и адаптацията на участниците на пазара засега не водят до съществени промени в ценовите нива.

"Този пазар е много бавен, за да реагира на ценови корекции. Наблюдаваме задържане на ценовите равнища и адаптиране на всички участници към ситуацията. Около 2400–2500 евро е средната цена, на която пазарът приема да се случват сделки“, посочва Гавраилов.

Най-търсени остават двустайните и тристайните жилища

По данни на брокерите най-голям интерес има към двустайните и тристайните апартаменти, които формират около 80% от търсенето в повечето областни градове. В София традиционно най-желани остават южните квартали, а районът на Малинова долина продължава да привлича купувачи заради активното строителство и голямото предлагане.

Къде са най-големите нови жилища

Според статистиката на НСИ най-голяма средна площ имат новопостроените жилища в област Силистра – 154 кв. м. Най-малки са новите жилища в областите Бургас и Варна, където средната площ е около 50 кв. м.