Окончателно приетите от парламента законови промени за по-строга регулация и по-високи глоби за КЗК и КЗП, съчетани с джентълменско споразумение с търговските вериги, поставят въпроса дали предприетите от държавата стъпки ще доведат до реален спад в цените на стоките. Експерти предупреждават, че успехът на мерките зависи изцяло от координирания контрол и адресирането на истинските причини за инфлацията, а не от козметични промени по рафтовете.

Aктуалната ситуация коментираха в предаването "Тази сутрин“ Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите, и Богомил Николов,изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители“ информира Plovdiv24.bg.

Опасения от неефективно прилагане на законите

Приемането на нови правни норми само по себе си не представлява категорична гаранция, че те ще се прилагат ефективно или че ще се спазват от бизнеса в реалността. Изпълнителният директор на "Активни потребители“ Богомил Николов даде пример с приетата преди повече от десетилетие забрана за пушене на закрито, която въпреки гръмките думи масово се нарушава и до днес. Той изрази притеснение, че всеки път, когато държавните институции си гласуват допълнителни правомощия, възникват основателни опасения за риск от злоупотреби, избирателно или дори користно прилагане на правилата под формата на административна "бухалка“.

Обективната логика на пазара срещу държавния контрол

Пазарната среда функционира по изключително обективни закони, чиято логика трябва да бъде съобразявана и уважавана от държавните регулатори. Опитите за административен натиск и механична промяна на ценовите табелки по рафтовете са обречени на неуспех, ако не се адресират автентичните икономически причини, които пораждат поскъпването на стоките и инфлационните процеси.

Политиката на "моркова и тоягата“ спрямо търговците

Окончателно гласуваните в парламента текстове възпроизвеждат направените преди около месец предложения с някои съвсем козметични изменения. Те се комбинират с обявеното в началото на седмицата споразумение между правителството и по-големите търговци на дребно, което на практика затваря кръга от стимули и наказания за сектора. Бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов отбеляза, че с тези действия е извършено най-лесното и единствено възможно нещо към момента, но същинските и тежки мерки, способни да осигурят реален краен резултат, тепърва предстоят.

Необходими стъпки за трайно стабилизиране на цените

От една страна управляващите отправят съвсем ясен анонс към обществеността и бизнеса, че е налице воля за действие заради дебалансирания през последните години пазар. Настоящите новини за намалени цени на определени стоки от малката потребителска кошница обаче трябва да се съчетаят с цялостен и мащабен ремонт на веригата на доставки, както и на самия модел на функциониране на селското стопанство и производството на хранителни продукти в България. Всички предприети краткосрочни или дългосрочни законодателни инициативи няма как да дадат реален отзвук за джоба на хората, ако липсва добре координирана и работеща мрежа от контролни механизми и органи, които да налагат спазването на правилата на терен.