Изваждането на ТЕЦ "Марица Изток 2" и "Мини Марица-изток" от структурата на Българския енергиен холдинг е първата стъпка към реформа на въглищния комплекс, която отдавна се дискутира. Според председателя на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски тази стъпка ще прекрати възможностите за кръстосано субсидиране на комплекса през другите енергийни дружества на холдинга и ще доведе до прозрачност и "изсветляване" на дейностите и икономиката на "Марица Изток". Експертът представи и план за €2 милиарда инвестиции, който според него запазва 100% от производството и работните места.

Краят на скритите субсидии

Основният аргумент на Хиновски е свързан с финансовата прозрачност. Към момента, по думите му, комплексът може да бъде субсидиран косвено през другите фирми в състава на БЕХ, практика, която затъмнява реалната икономика на въглищната индустрия. Извеждането на двете дружества от холдинга би прекратило този механизъм и би показало ясно колко струва и колко произвежда самият комплекс. "Убеден съм, че това ще доведе до изсветляване на дейностите на комплекса и на тяхната икономика", заяви той.

Реформата с положителни последици, при едно условие

На въпрос какви ще са последиците от подобна идея Хиновски беше категоричен, че те могат да бъдат само положителни, но при ясно условие. "В координация с една инвестиционна програма, която ние предлагаме и която ще запази изцяло индустриалния капацитет на комплекса, последиците от тази реформа могат да бъдат само положителни", посочи той. По думите му реформата отваря възможност за развитие на нов бизнес в района успоредно с енергийния и представлява стъпка към окончателното решаване на проблема с въглищната индустрия в "Марица Изток".

Въглищата остават, но в нова роля

Ключовата част от визията на Хиновски е, че преходът не означава затваряне. Той обясни, че с част от средствата по Фонда за справедлив преход ще бъдат укрепени 26 000 декара терени в комплекса, част от тях да останат зелени площи, а върху останалите да бъдат разположени съоръжения предимно от химическата и енергийната промишленост.

Според плана производството на въглища ще бъде запазено 100%, както и работните места, но част от добива ще се пренасочи към газификация и производство на химически продукти — амоняк, метанол и други. "С всяко производство ще се постигне висока икономическа рентабилност на тази инвестиция", прогнозира експертът, тъй като освен електроенергията тези химически продукти са силно търсени на борсите.

Цената: €2 милиарда от инвеститори

Реализацията на подобна трансформация няма да е евтина. Хиновски оцени необходимата сума на около 2 милиарда евро, които според него трябва да бъдат осигурени чрез инвестиции и обявяване на търгове за инвеститори. Той изрази убеденост, че средствата ще се намерят, именно заради високото пазарно търсене на химическите продукти, които комплексът би произвеждал в новата си роля.

Така, по визията на експерта, "Марица Изток" не изчезва, а сменя профила си — от чисто въглищна централа към комбиниран енергийно-химически комплекс, който запазва работните места и същевременно се вписва в изискванията на зеления преход.