Едно от най-разпознаваемите лица на приключенското риалити "Игри на волята“ Ралица Паскалева напуска проекта преди предстоящия осми сезон, а на нейно място като водеща влиза лекоатлетката Ивет Лалова. Макар да липсва официално изявление за рокадата, според запознати решението е тясно свързано с миналогодишното отстраняване на дългогодишния ѝ екранен партньор Димо Алексиев.

Скандалът с Димо Алексиев и тайното решение на медията

Според информация на източници, близки до продукцията, съдбата на Ралица Паскалева във формата е била предопределена още в момента, в който Димо Алексиев беше отстранен от предаването след скандала с шофирането в нетрезво състояние миналата година. Първоначалният план на телевизията е предвиждал участието на водещата да приключи още тогава, като за това подсказва и фактът, че тя веднага премахна информацията за ангажимента си към риалитито от своето био в Инстаграм. Впоследствие обаче, по молба на Nova, Паскалева се съгласи да остане за още един последен сезон. Паскалева беше и сред малкото популярни личности, които публично подкрепиха Димо Алексиев след проблемите му със закона, което затвърди мнението, че именно неговото отстраняване е повратната точка за нейната кариера в шоуто.

Липса на химия и хладни отношения на снимачната площадка

Миналогодишното издание на "Игри на волята“ затвърди усещането за промяна, след като мястото на Алексиев беше заето от Павел Николов. Зрителите редовно коментираха, че между новия тандем напълно липсва силната екранна химия, характеризираща предишните сезони. Според запознати професионалните и личните отношения между Паскалева и Николов по време на снимките са останали хладни до обтегнати.

Ралица с Димо Алексиев

Ралица с Павел

Религиозни размишления в социалните мрежи

Покрай раздялата на Паскалева с шоуто се появиха и допълнителни хипотези от страна на почитателите на формата. Фенове забелязаха нейното все по-активно присъствие в интернет пространството, където тя публикува дълги библейски послания и духовни текстове на религиозна тематика. В публичното пространство се твърди, че от Nova не са гледали с добро око на тези нейни онлайн прояви и водещата е получавала предупреждения да ограничи религиозните си публикации. Въпреки различните версии, за основна причина за свалянето на Ралица Паскалева от екран се смята именно разпадането на успешния ѝ тандем с Димо Алексиев.