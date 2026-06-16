Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън привлече вниманието на медиите и модните критици по време на тазгодишната церемония "Trooping the Colour", появявайки се в тоалет, който представлява деликатен поклон и препратка към покойната принцеса Даяна. Събитието, посветено на официалния рожден ден на крал Чарлз III, стана трибуна за една от най-символичните кралски появи през последните години.
За бляскавия повод принцесата на Уелс избра светлосин ансамбъл. Визията беше допълнена с шапка, нежни перлени обеци и брошка на Ирландската гвардия, която подчертава нейната роля като почетен полковник на полка.
Изборът на Кейт Мидълтън далеч не е случаен според модните експерти. Избраният светлосин ансамбъл е дело на дизайнерката Катрин Уоркър, която е била любимка както на настоящата принцеса на Уелс, така и на принцеса Даяна. Облеклото силно напомня на емблематичен светлосин костюм, носен от Даяна през 1987 г. Поразителните прилики в цветовете, белите акценти и силуета на дрехата накараха мнозина да видят в появата на Кейт съзнателна почит към покойната майка на принц Уилям. През последните години принцесата неведнъж е използвала модата като начин да отдаде уважение към "принцесата на народа“, избирайки дрехи, бижута или специални аксесоари, които винаги адаптира към съвременния си стил.
По време на официалната церемония Кейт Мидълтън пристигна в карета заедно със своите деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, които също бяха облечени в координирани нюанси на синьото и бялото. Кралските фенове в социалните мрежи бързо забелязаха модната препратка към Даяна и определиха визията като изключително елегантна. Пространството онлайн се изпълни с похвали за избора на принцесата и за начина, по който тя съчетава уважението към кралската история със собствената си идентичност като бъдеща кралица.