Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън привлече вниманието на медиите и модните критици по време на тазгодишната церемония "Trooping the Colour", появявайки се в тоалет, който представлява деликатен поклон и препратка към покойната принцеса Даяна. Събитието, посветено на официалния рожден ден на крал Чарлз III, стана трибуна за една от най-символичните кралски появи през последните години.

За бляскавия повод принцесата на Уелс избра светлосин ансамбъл. Визията беше допълнена с шапка, нежни перлени обеци и брошка на Ирландската гвардия, която подчертава нейната роля като почетен полковник на полка.

Изборът на Кейт Мидълтън далеч не е случаен според модните експерти. Избраният светлосин ансамбъл е дело на дизайнерката Катрин Уоркър, която е била любимка както на настоящата принцеса на Уелс, така и на принцеса Даяна. Облеклото силно напомня на емблематичен светлосин костюм, носен от Даяна през 1987 г. Поразителните прилики в цветовете, белите акценти и силуета на дрехата накараха мнозина да видят в появата на Кейт съзнателна почит към покойната майка на принц Уилям. През последните години принцесата неведнъж е използвала модата като начин да отдаде уважение към "принцесата на народа“, избирайки дрехи, бижута или специални аксесоари, които винаги адаптира към съвременния си стил.

ГАЛЕРИЯ: Кейт Мидълтън отдаде почит на принцеса Даяна с таен символ ‹ ›

По време на официалната церемония Кейт Мидълтън пристигна в карета заедно със своите деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, които също бяха облечени в координирани нюанси на синьото и бялото. Кралските фенове в социалните мрежи бързо забелязаха модната препратка към Даяна и определиха визията като изключително елегантна. Пространството онлайн се изпълни с похвали за избора на принцесата и за начина, по който тя съчетава уважението към кралската история със собствената си идентичност като бъдеща кралица.