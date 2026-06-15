Легендарните тенис суперзвезди Щефи Граф и Андре Агаси остават една от най-емблематичните и обичани двойки в историята на световния спорт, докато отбелязват забележителните 25 години съвместен семеен живот. Любовната им история, преминала през редица предизвикателства на корта и извън него, започва с огромното възхищение на Агаси към германската тенисистка още преди двамата да се познават лично.

По повод рождения ден на Граф американската тенис легенда сподели трогателна снимка в социалните мрежи, на която двамата се целуват нежно, придружена от романтичното послание: "Честит рожден ден на моя еднорог!“, информира Plovdiv24.bg.

Постиженията на корта

В професионалната си кариера Щефи Граф има спечелени 22 титли на сингъл от турнирите от Големия шлем, което я нарежда на второ място сред всички тенисисти в историята, като същевременно държи рекорда за най-много победи от въвеждането на Open Era през 1968 г. През емблематичната 1988 г. тя завоюва пълния Голям шлем с победи в четирите големи турнира, а същата година печели и два златни медала от Олимпиадата в Сеул. С това постижение Граф става първият и единствен тенисист в света, постигнал т.нар. Златен шлем в рамките на една календарна година.

От своя страна Андре Агаси притежава 17 титли от сериите Мастърс, което е рекорд за мъжкия тенис към 2006 г., и общо 60 титли от професионалната верига на ATP. Общо двамата са спечелили над 50 милиона долара само от наградни фондове по време на активната си състезателна кариера.

Началото на едно трудно ухажване

Преди да се срещнат на живо, Агаси се влюбва в Щефи Граф, докато я гледа по френската телевизия, описвайки я в мемоарната си книга "Open“ като надарена със "сдържана грация и красота“. Първите му опити за контакт след Откритото първенство на Франция през 1991 г. обаче остават без отговор от нейна страна. По-късно, по време на турнира Уимбълдън през 1992 г., американецът използва мотивацията да спечели титлата с надеждата да танцува с шампионката при жените на официалния бал. Въпреки че традиционният танц е отменен, двамата се срещат за официално представяне и ръкостискане, при което той изразява желанието си да поговорят.

Истинското объркване настъпва през 1999 г., когато Граф получава покана за съвместна тренировка с него. По това време тя има сериозна връзка, а Агаси е женен за актрисата Брук Шийлдс, което я кара да подходи с недоумение към ситуацията. След тренировката обаче тя открива в хотелската си стая писмо и букет рози, а малко по-късно разбира, че тенисистът вече е в процес на развод.

Знаците на съдбата и скромната сватба

Интересен момент от историята им е свързан със снимка на Щефи Граф, която Брук Шийлдс е поставила на хладилника си в магнитно сърце, за да се мотивира да постигне същата форма на краката си. За Агаси това се превръща в категоричен знак от вселената, че именно германската тенисистка е жената за него. Според думите му, най-светлият момент в живота му е денят, в който тя приема неговото предложение за брак след дълги усилия да спечели сърцето ѝ.

През 2001 година двамата сключват брак на изключително скромна церемония в дома си в Невада, само четири дни преди раждането на първото им дете. Единствените присъстващи гости са техните майки и съдията, а младоженците са боси и облечени в дънки, като сватбените им пръстени са изработени от стара рафия, намерена в чекмеджето на Граф.

Семейство и наследство

Двойката има две деца – син Джейдън Гил Агаси, роден през октомври 2001 г., и дъщеря Джаз Ел Агаси, родена на 3 октомври 2003 г. Още след раждането им родителите сключват тайна клетва, че децата им няма да се занимават с тенис. Синът им Джейдън избира кариера в бейзбола и през 2019 г. подписва договор с Университета на Южна Калифорния с пълната подкрепа на своите родители.

През 2004 година Андре Агаси има честта лично да въведе съпругата си в Международната тенис зала на славата. В емоционалната си реч тогава той я описва като "най-великият човек, който някога съм познавал“ и признава, че няма достатъчно силни думи, които да изразят любовта му към нея, което развълнува дълбоко легендарната шампионка.