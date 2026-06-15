Мона и Любо Киров гостуваха в "На кафе", където разкриха любопитни подробности около съвместния си проект "Луна". Певицата призна, че е преживяла силни емоции покрай работата с един от любимите си български изпълнители и дори се е разплакала след съвместната им поява на сцената.

След като слязох от сцената на неговия концерт в Русе, се разплаках много, защото песента "Заедно" я обичам от малка, а днес съм заедно с него на сцена, сподели Мона.

Тя разказа, че "Луна" се е родила в момент на лични колебания и безсънни нощи. "Бях озадачена от ситуации в живота, които ми се случиха, и написах песента вкъщи на пианото. Предложих я на Любо и му изпратих демото. Беше ми много притеснено дали ще хареса песента", призна изпълнителката. По думите ѝ именно нощите често са най-плодотворното време за творчество.

"Не мога да спя през нощта, винаги някакви мисли ме връхлитат. Често ми се случва от толкова много мисли да записвам по изгрев. Докато гледам луната, си пожелавам мъдрост и да взимам правилните решения в трудните ситуации в живота", разказа Мона.

Тя не скри и трудностите по време на снимките на видеоклипа. "Сниманият ден, на който вися на кран, беше осем часа нагоре-надолу. Предизвикателно беше, защото лесно ми става лошо и ми се вие свят. Тялото ми две седмици след тези снимки беше в синини", призна певицата. От своя страна Любо Киров разкри, че още при първото слушане е бил впечатлен от песента и не е искал да променя почти нищо.

"Аз ѝ казах, че не искам да променя нищо. Постарах се да направя мелодията, исках тя да ми даде каквото е написала без да пипам нищо", обясни той.

Изпълнителят призна още, че е забелязал таланта на Мона преди години. "Мона ми направи впечатление още в националната селекция за "Евровизия", когато ме разплака. Бутна ме тогава нейна енергия, която е необяснима", каза Любо. Той допълни, че напълно се е доверил на екипа на младата певица за визията и реализацията на проекта, а вече е обещал да присъства на концерта ѝ в Пловдив на 20 юни. "Мона ми обеща, че ще ме изненада с аранжимента", разкри с усмивка Любо Киров.