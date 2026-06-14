Крум Савов е роден е на 14 юни 1960 г. в София. Майка му е от Брезник, а баща му от Перник, но рано остава сирак. Завършил е английска гимназия, а впоследствие МИО в УНСС и журналистика в Софийския университет. От дете тренира футбол в ЦСКА, където му е районът, а не в любимия Локомотив. До края на следването си в университета играе в различни втородивизионни отбори и паралелно тренира тенис. Обича футбола и тениса.

Женен е от май 2004 г. Съпругата му Мая е 16 години по-млада от него, по професия фармацевт. През февруари 2007 година става баща на близначета – Крум младши и Катрин.

Започва работата си като спортен журналист във в. "Народен спорт“. През 1990 г. печели конкурс за тримесечно обучение във Франция в една от школите на Бернар Тапи. След завръщането му започва работа в БНТ и тогавашната Ефир 2, където остава до 1994 г.

След създаването на Нова телевизия е поканен да оглави спортния отдел, където Крум Савов е главен редактор в редакция "Спорт“ и водещ на "Спортен свят“ по Нова телевизия до 30 ноември 2008 г., а от 2009 по Диема. На 8 март 2009 г. Крум Савов започва работа, като съводещ на Велислав Вуцов в новото спортно предаване "Спортмания“ по Канал 3.

В период от 9 декември 2019 г. до 9 март 2020 г. след дългогодишно отсъствие от екрана, той започна работа като водещ на предаването "На ринга“ по 7/8 ТВ, където се завърна на екран. От 30 март 2020 г. Крум Савов води предаването "Крум Савов Live“ по 7/8 ТВ.

Честит 66-и рожден ден!