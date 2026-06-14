Събуждането посред нощ без видима причина е сред най-честите проблеми със съня. Според данни, цитирани от VICE, голяма част от нощните събуждания се случват именно между 2:00 и 4:00 часа сутринта. Експерти посочват няколко основни фактора, които могат да стоят зад този проблем.

Стресът може да прекъсне съня

Кортизолът, известен като хормон на стреса, естествено започва да се повишава в ранните сутрешни часове, за да подготви организма за събуждане. При продължителен стрес или тревожност обаче този процес може да започне по-рано и да доведе до внезапно събуждане през нощта.

Алкохолът нарушава качеството на съня

Макар често да помага за по-бързо заспиване, алкохолът може да влоши качеството на съня по-късно през нощта.

Когато организмът започне да го преработва, сънят става по-повърхностен и по-често прекъсван. Освен това алкохолът може да увеличи посещенията до тоалетната и да засили проблемите с дишането по време на сън.

Ниски нива на кръвна захар

Пропускането на вечеря или небалансираното хранене вечер може да доведе до спад в кръвната захар през нощта.

В отговор организмът освобождава хормони като адреналин и кортизол, които помагат за възстановяване на нивата, но могат да доведат и до събуждане.

Непостоянен режим и прекомерно време пред екрана

Лягането по различно време, използването на телефон в леглото и липсата на стабилен режим могат да объркат биологичния часовник. Специалистите препоръчват ставане по едно и също време всеки ден и ограничаване на екраните преди сън, за да се подобри качеството на нощната почивка.

Хормонални и здравословни причини

Нощните събуждания могат да бъдат свързани и с хормонални промени по време на бременност, перименопауза или менопауза. В някои случаи те могат да са симптом на здравословни проблеми като сънна апнея, гастроезофагеален рефлукс, депресия, хронична болка или заболявания на пикочния мехур и простатата.

Кога е добре да се потърси лекарска помощ?

Единичните случаи на нарушен сън обикновено не са повод за тревога. Ако обаче събуждането посред нощ се повтаря редовно в продължение на повече от три месеца, специалистите препоръчват консултация с личен лекар или специалист по медицина на съня.