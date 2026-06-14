Млечният път навлиза в един от най-благоприятните си периоди за наблюдение и фотографиране от Северното полукълбо. През втората половина на юни най-ярката част на галактиката – галактическият център – започва да се издига над югоизточния хоризонт, а нощите около новолунието на 15 юни създават отлични условия за астрофотография.
Липсата на ярка лунна светлина позволява по-добър контраст и по-ясно различими детайли на звездното небе. Ако времето е ясно и мястото е далеч от светлинното замърсяване на големите градове, любителите на астрономията могат да станат свидетели на впечатляваща гледка.
Най-доброто време за наблюдение
През юни Млечният път се вижда най-добре късно вечер и след полунощ. Около 23:30 часа настъпва астрономическа тъмнина, а ярката част на галактиката започва да се появява ниско над югоизточния хоризонт.
За добри условия са необходими:
- тъмно място далеч от градски светлини;
- открит хоризонт на юг и югоизток;
- липса на облаци, мъгла и прах във въздуха.
Сред подходящите райони в България са части от Родопите, Рила, Пирин, Странджа, Сакар и по-отдалечени места в Централна Стара планина.
Времето е решаващ фактор
Дори при ясно небе астрофотографията може да бъде затруднена от висока влажност, фина облачност или пренос на прах.
Най-добрите условия обикновено идват след преминаване на студен фронт, когато въздухът е по-сух и видимостта е по-добра. При наличие на прахови частици или лека мъгла небето може да изглежда чисто, но снимките да загубят контраст и детайли.
Допълнително предизвикателство е кратката нощ около лятното слънцестоене на 21 юни, когато периодът на пълна тъмнина е сравнително кратък.
Каква техника е необходима
За качествени снимки най-често се използват DSLR или безогледални фотоапарати с възможност за ръчни настройки и снимане в RAW формат.
Специалистите препоръчват:
- широкоъгълен обектив между 14 и 24 мм;
- отворена бленда около f/2.8;
- ISO между 3200 и 6400;
- експозиция от 10 до 25 секунди;
- стабилен статив.
Фокусът трябва да бъде настроен ръчно, тъй като автофокусът често не работи надеждно при нощни условия.
Предният план прави разликата
Една от най-честите грешки е заснемането само на звездното небе. По-впечатляващи кадри се получават, когато в композицията присъстват природни или архитектурни елементи.
Сред подходящите обекти са:
- скални образувания;
- планински върхове и била;
- езера и язовири;
- дървета;
- морски брегове;
- изоставени сгради.
Те придават мащаб и дълбочина на снимката и превръщат астрофотографията в по-въздействащ визуален разказ.
Следващите нощи са сред най-добрите за юни
Периодът между 14 и 17 юни предлага едни от най-добрите условия за наблюдение и снимане на Млечния път през този месец. След това лунната светлина постепенно ще започне да влияе на видимостта.
Възможностите ще останат добри и през юли и август, когато галактическият център ще се издига по-високо над хоризонта. За много любители на нощното небе обаче именно следващите няколко нощи могат да се окажат идеалният момент за първа среща с най-впечатляващата гледка на летния звезден сезон.