Млечният път навлиза в един от най-благоприятните си периоди за наблюдение и фотографиране от Северното полукълбо. През втората половина на юни най-ярката част на галактиката – галактическият център – започва да се издига над югоизточния хоризонт, а нощите около новолунието на 15 юни създават отлични условия за астрофотография.

Липсата на ярка лунна светлина позволява по-добър контраст и по-ясно различими детайли на звездното небе. Ако времето е ясно и мястото е далеч от светлинното замърсяване на големите градове, любителите на астрономията могат да станат свидетели на впечатляваща гледка.

Най-доброто време за наблюдение

През юни Млечният път се вижда най-добре късно вечер и след полунощ. Около 23:30 часа настъпва астрономическа тъмнина, а ярката част на галактиката започва да се появява ниско над югоизточния хоризонт.

За добри условия са необходими:

тъмно място далеч от градски светлини;

открит хоризонт на юг и югоизток;

липса на облаци, мъгла и прах във въздуха.

Сред подходящите райони в България са части от Родопите, Рила, Пирин, Странджа, Сакар и по-отдалечени места в Централна Стара планина.

Времето е решаващ фактор

Дори при ясно небе астрофотографията може да бъде затруднена от висока влажност, фина облачност или пренос на прах.

Най-добрите условия обикновено идват след преминаване на студен фронт, когато въздухът е по-сух и видимостта е по-добра. При наличие на прахови частици или лека мъгла небето може да изглежда чисто, но снимките да загубят контраст и детайли.

Допълнително предизвикателство е кратката нощ около лятното слънцестоене на 21 юни, когато периодът на пълна тъмнина е сравнително кратък.

Каква техника е необходима

За качествени снимки най-често се използват DSLR или безогледални фотоапарати с възможност за ръчни настройки и снимане в RAW формат.

Специалистите препоръчват:

широкоъгълен обектив между 14 и 24 мм;

отворена бленда около f/2.8;

ISO между 3200 и 6400;

експозиция от 10 до 25 секунди;

стабилен статив.

Фокусът трябва да бъде настроен ръчно, тъй като автофокусът често не работи надеждно при нощни условия.

Предният план прави разликата

Една от най-честите грешки е заснемането само на звездното небе. По-впечатляващи кадри се получават, когато в композицията присъстват природни или архитектурни елементи.

Сред подходящите обекти са:

скални образувания;

планински върхове и била;

езера и язовири;

дървета;

морски брегове;

изоставени сгради.

Те придават мащаб и дълбочина на снимката и превръщат астрофотографията в по-въздействащ визуален разказ.

Следващите нощи са сред най-добрите за юни

Периодът между 14 и 17 юни предлага едни от най-добрите условия за наблюдение и снимане на Млечния път през този месец. След това лунната светлина постепенно ще започне да влияе на видимостта.

Възможностите ще останат добри и през юли и август, когато галактическият център ще се издига по-високо над хоризонта. За много любители на нощното небе обаче именно следващите няколко нощи могат да се окажат идеалният момент за първа среща с най-впечатляващата гледка на летния звезден сезон.