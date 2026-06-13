Белият равнец е сред най-разпознаваемите билки в народната медицина. Със своите дребни бели цветове и характерни перести листа растението от векове се използва в различни части на Европа като помощно средство при храносмилателни неразположения и сезонни настинки.

Според традиционните вярвания тази билка е била добре позната на поколения българи. Тя често се среща край ливади, полски пътища и необработваеми терени, но мнозина подминават растението, без да подозират за дългата му история на употреба.

Билка с вековна история

Белият равнец (Achillea millefolium) заема важно място в народната медицина. През годините той е бил използван за различни оплаквания, а според преданията е намирал приложение и сред хайдути и пътешественици, които разчитали на него при леки наранявания по време на дългите си преходи.

Съвременната медицина не определя растението като универсално лечебно средство, но специалистите посочват, че то съдържа етерични масла, флавоноиди и горчиви вещества, които могат да подпомогнат нормалното функциониране на храносмилателната система и да имат леко противовъзпалително действие.

Подкрепа за храносмилането

Едно от най-популярните приложения на белия равнец е свързано с храносмилателния тракт. В народната практика билката традиционно се използва при:

усещане за подуване;

стомашни спазми;

забавено храносмилане;

липса на апетит;

чувство за тежест след хранене.

Смята се, че съдържащите се в растението горчиви вещества стимулират отделянето на стомашни сокове и жлъчка. Поради тази причина много билкари препоръчват чаят да се приема преди хранене.

Използване при настинки

В народната медицина белият равнец често се е използвал и по време на сезонни вирусни инфекции и настинки. Топлият чай традиционно се е приемал с цел стимулиране на изпотяването и улесняване на отделянето на секретите от дихателните пътища.

Специалистите обаче подчертават, че билката не може да замести назначеното от лекар лечение при по-сериозни респираторни или белодробни заболявания.

Как се приготвя чай от бял равнец

За приготвянето на чай са необходими:

1 чаена лъжичка сух бял равнец;

200 мл вряща вода.

Билката се залива с водата, съдът се похлупва и се оставя да престои около 10 минути. След това течността се прецежда. Според препоръките на билкари обикновено се приемат до две чаши дневно, като е добре да се правят периодични паузи в употребата.

Кога е нужна предпазливост

Въпреки дългата история на употреба, белият равнец не е подходящ за всеки. Повишено внимание се препоръчва при:

бременни жени;

хора с алергия към растения от семейство Сложноцветни;

лица, приемащи медикаменти за разреждане на кръвта;

хора с хронични заболявания.

В подобни случаи е препоръчителна консултация с лекар преди редовна употреба на билкови продукти. Белият равнец остава една от най-познатите билки в традиционната медицина. Макар да не е универсално решение за всяко неразположение, дългогодишната му употреба показва защо растението продължава да предизвиква интерес и днес.