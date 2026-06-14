Известният телевизионен продуцент и водещ Иван Христов изрази изключително остра позиция в социалните мрежиу относно превоели се вчера т.нар. "Поход на семейството“, който традиционно се организира като противовес на "София Прайд“. В емоционално изказване Христов категорично разграничи подкрепата си за човешките права от това, което определя като "малоумна“ и изкуствено създадена война между традиционните и хомосексуалните семейства.

Продуцентът започна изказването си с ясна декларация в подкрепа на ЛГБТ+ общността у нас, отхвърляйки всякакви обвинения в хомофобия.

"Аз съм 1000% ЗА прайда и ЗА равните права на хомосексуалните! Всички, които организирате такива паради на семействата, сте малоумни“, заяви директно Христов.

Според него превръщането на традиционното семейство в инструмент за контрадемонстрация срещу Прайда е груба грешка, която подменя истинския дневен ред на българското общество.

Христов изрази недоумение защо енергията на хората се хаби в "протест срещу гейовете“, вместо да се насочи към десетките крещящи проблеми, пред които са изправени родителите в България всеки ден. Той изброи част от абсурдите в социалната и здравната ни система, които според него са истинската причина класическото семейство да излезе на улицата:

Липсата на Национална детска болница: Проблем, който се влачи с десетилетия.

Кризата с детските градини: Недостигът на места в големите градове.

Символичните майчински и детски надбавки: Липсата на адекватна финансова подкрепа от страна на държавата.

Демографската криза: Пълното отсъствие на работеща държавна политика за стимулиране на раждаемостта ("Какво дава България, за да родиш едно, две или три деца?“).

"Мога да изброя, и то без да съм се подготвил, още стотина неща, заради които един огромен митинг, създаден от българското класическо семейство, има защо да блокира улиците и да излезе на протест с поне 10 супер смислени искания“, категоричен е продуцентът.

Според Иван Христов организаторите на семейните шествия буквално "изхвърлят в кофата“ възможността за реален социален протест. Вместо да се борят за по-добър живот на децата си, те хвърлят цялата си енергия в това да доказват, че "най-големият проблем на българското семейство е гей семейството“.

Той обаче отчете като позитивен знак ниската посещаемост на подобни контрашествия.

"Тия шествия са много малко посещавани, което, слава Богу, означава, че повечето нормални български семейства, класическото, говоря за мъж и жена, каквото е и моето, не припознават гей семействата като най-големия си враг“, заключи Христов.