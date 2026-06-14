Рекордно високите цени на златото на световните пазари доведоха до парадоксален феномен. Собственици претопяват луксозни часовници, включително модели, превърнали се в икони в бранша. Причината е, че стойността на ценния метал в тях вече надвишава цената им при препродажба на вторичния пазар, съобщава агенция "Ройтерс“.

Интервюта на медията с дузина търговци, експерти от бранша и инвестиционни консултанти показват, че най-засегнати от тази тенденция са класически модели на някои от най-скъпите световни марки.

Някои от масивните златни часовници съдържат над 200 грама чисто злато, което означава, че стойността им като скрап може да достигне десетки хиляди долари.

За пример "Ройтерс“ посочва конкретен случай с претопен наскоро луксозен часовник - стойността на вложеното злато е 7 749 долара, а цената на часовника на аукцион е с 35% по-ниска от стойността на метала.

"Това се случва предимно със съвременни употребявани часовници, а също и с по-стари винтидж модели, които все още не са придобили статут на колекционерска ценност“, коментира пред агенцията експерт от бранша.

Към момента няма официални статистически данни, които да покажат точния брой на унищожените по този начин луксозни аксесоари. Търговците обаче потвърждават, че явлението става все по-масово не само при часовниците — във Франция, например, се отчита и бум на гражданите, които продават старите си семейни бижута за претопяване.

В момента цената на златото се движи на нива около 4100 долара за тройунция, което е почти двойно повече от средната стойност за 2024 г. Анализаторите предвиждат, че историческият пик тепърва предстои, като очакванията са ценният метал да поскъпне до нива между 5400 и 6300 долара за унция в рамките на тази година.

В същото време пазарната цена на употребяваните часовници не следва същата възходяща тенденция. Тъй като ножицата между цената на златото и стойността на часовника като готов продукт се разтваря все по-широко, експертите очакват натискът за претопяване на луксозни аксесоари да се засили през следващите месеци.