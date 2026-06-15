Монислава Недева, по-известна като Мона, е българска актриса и певица. Родена е на 15 юни 1992 г. в Силистра. Завършва Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир“ в град София. Учи в Нов български университет, специалност "Кино и телевизионна режисура“.

През 2017 г. се омъжва за режисьора Радослав Гочев. На 19 януари 2019 г. се ражда синът им Никола. На 23 януари 2023 г. се ражда дъщеря им Леа.

Музикалната ѝ кариера започва, когато е едва осемгодишна, започвайки с обучение по пеене и вокална техника през 2000 г. На дванадесетгодишна възраст става вокалистка на клубната група "Нафталин“, където заедно с тях през 2005 година подгряват публиката за Сезария Евора в София.

През 2008 г. Мона достига до полуфиналите на Music Idol 2 по bTV. През 2010 г. прави своя дебют с поп-рок хита "Звезда“, който представя в страната в рамките на едноименно клубно турне. Взима участие в конкурса на българската Евровизия 2011 с песента "Teen Life“, като достига 2-ро място по гласове на Академията и зрителите.

По това време е част от лейбъла на Мария Илиева "Стереостая“ заедно с Криста, B.O.Y.A.N. и KNAS. След двугодишна работа в продуцентската компания на Мария Илиева Мона напуска, за да направлява сама кариерата си.

През 2012 г. представя първата си песен като независим артист, озаглавена "FREE“, която е по нейна музика и текст. През 2013 г. записва песента "Може би“, както и парчето "Искам да си тук“, представено за първи път във втори сезон на сериала "Революция Z“. След което излиза и видеото към него.

През 2012 – 2013 година участва в ролята на Мира Кадиев в сериала "Революция Z“. Героинята ѝ е 16-годишната дъщеря на бивша рок-звезда, продуцент, която иска да бъде известна на всяка цена. Ученичка в 197 СОУ и вокал на хип-хоп група.