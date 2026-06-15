Американска двойка туристи беше таксувана със сумата от 44 евро за два сладоледа, закупени от щанд близо до площад Навона в Рим. Случката предизвика вълна от гняв в социалните мрежи и разпали разгорещен онлайн дебат за прозрачността на цените в най-посещаваните райони на италианската столица.

В по-малките италиански градчета, далеч от свръхтуризма, цената на прочутото италианско джелато може да бъде до 5 евро, но в Рим местните търговци често се възползват от чуждестранните посетители.

Потърпевшата Никол Ан от Флорида разказва, че със съпруга ѝ са се отбили в сладкарницата "Дон Нино“, където поръчали два сладоледа с по три вкуса. Докато поръчката се приготвяла, персоналът добавил към нея макарони и каноли с шамфъстък, без да изясни веднага, че това са платени екстри. При плащането Никол помислила, че сумата е 14 евро, но разбрала действителната стойност едва след като проверила касовата бележка. Документът, споделен по-късно онлайн, показва, че двете порции със статут "макси“ струват по 12 евро всяка, а останалата сума се дължи на доплащания за бита сметана, макарони и каноли. Общата сума от 44 евро е начислена за консумация на крак, без обслужване на маса.

Публикацията бързо събра вниманието на потребителите в интернет пространството, разделяйки мненията им. Голяма част от тях изразиха пълна солидарност с американската двойка и разкритикуваха практиките на обекта, пише businessnovinite.bg. Други потребители обаче контрираха, че в зоните с най-висока концентрация на туристи цените на стоките са значително по-високи, отколкото в останалите части на града.