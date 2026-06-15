Любопитен спомен сподели Христо Стоичков по повод вчерашния 14 юни. На тази дата през 1986 година в турнира Интертото ЦСКА побеждава ИФК Гьотеборг Швеция с 2:0, а герой за червено-белите е именно Камата, който вкарва и двата гола. Тогава талантливият младеж е едва на 20 години.

Христо Стоичков: Повечето сигурно не го помнят

Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите! И вкарах първите си два гола! Вероятно повечето не ги помнят!

ЦСКА игра срещу Гьотеборг на стадион "Народна армия“! Бихме с 2:0 в турнира Интертото, защото бяха решили да ни вадят от футбола! Започнахме от начало и стигнахме до Барселона през 1989 година!

Първите никога не се забравят! Тогава Гьотеборг дойде като полуфиналист за КЕШ, отпаднал от Барса след дузпи, но нашият велик вратар Йордан Филипов не им остави шанс!