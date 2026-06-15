Симона Загорова се появи в предаването "На кафе" тази сутрин и призна, че има сериозна връзка, и то от три години, която досега е пазила в тайна. Дъщерята на Глория сподели, че е предпочела да не показва любимия си публично, защото вярва, че най-хубавите неща трябва да бъдат съхранявани далеч от любопитните погледи.

Да, имам мъж до себе си от три години. Щастието обича тишината и затова не съм го показвала. Не сме преценили, че трябва да го обявим все още, разкри Загорова.

Симона разказа, че двамата са се запознали чрез общи приятели и първоначално между тях е имало чисто физическо привличане.

"Запознахме се през общи познати. Първоначално се харесахме чисто физически и впоследствие започнахме да се опознаваме", обясни тя.

Изпълнителката призна, че е подхождала внимателно към новата връзка заради разочарованията, които е преживяла в миналото.

"Аз бях много предпазлива заради предишните ми връзки", каза още Симона. Певицата разкри и един от моментите, които са споделили заедно като двойка – посещението на дербито между "Милан" и "Интер", което е сред най-големите футболни сблъсъци в света.