Чудили ли сте се някога представители на кои зодии са световните и родни политически лидери и звездите ли диктуват тяхното поведение или много други странични фактори?

Идеален пример за нестандартно поведение е вече 80-годишния президент на САЩ Доналд Тръмп, който само няколко часа след рождения си ден обяви, че е постигането на мирно споразумение с Ислямска република Иран.

Президентът Тръмп е зодия Близнаци, а близнаците са знакът на дипломацията, но и на двойните игри. Тръмп е шумен, непредсказуем, майстор на комуникацията и социалните мрежи. Тези дни около рождения му ден астрологичната енергия го превръща в истинско торнадо.

От другата страна е Владимир Путин, който е скритата сила на Везните (7 октомври) Везните търсят баланс, но когато става въпрос за лидер, те могат да бъдат изключително пресметливи стратези. При Путин въздушната енергия се проявява в хладнокръвие и умение да изчаква точния момент.

Китайският лидер има Си Дзинпин има рожден ден на 15 юни. Което означава, че той също е зодия Близнаци. Вероятно в момента планира ходове за следващите 12 месеца, които ще пренаредят световната икономика.

Володимир Зеленски е зодия Водолей. Зеленски може да бъде определен като бунтар, който вярва в каузи и умее да обединява хората около идея.

"Желязната Лейди на Европа" Урсула фон дер Лайен е представител на Везните, както и Путин. Урсула използва дипломатичността на знака си, за да балансира между интересите на много държави.

Френският президент Емануел Макрон е зодия Стрелец, а немският му колега Фридрих Мерц е Скорпион.

Ако погледнем на родна земя то ситуацията не е особено различна. Само ден преди Тръмп е роден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На пръв поглед двамата си приличат в подхода на комуникация. Борисов като Близнак, той притежава уникалното умение да говори на езика на хората и да сменя политическия курс за секунди.

Премиерът на България Румен Радев също е Близнаци. Тепърва ще разбираме дали има прилики в поведението му с Бойко Борисов или другите планети имат по-силно влияние при него.

Лидерът на " Продължаваме Промяната" Асен Василев е роден на 9 септември, което го прави представител на зодия Дева. Типично за тяхната зодия е аналитичното мислене, вглъбяването в цифрите и детайлите.

Костадин Костадинов, лидерът на "Възраждане", е роден на 4 ноември и е зодия Овен. Това обяснява неговата заложена борбеност и краен подход.

Очаквано или не лидерът на "Ново начало" Делян Пеевски е зодия Лъв, която се свърза с високо его, желание за надмощие и власт.

Президентът на България Илияна Йотова е водния знак Скорпион. Йотова е силен характер с воля и способност да устоява на политически трусове.

Любопитна е зодията на председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя носи интуитивна енергия на Рибите, които са знак на адаптивността и търсенето на хармония. Като юрист и доктор по административно право, Доцова трябва да съчетае тази водна мекота с изключителен интелектуален прагматизъм и да успее да ръководи НС успешно.