Доналд Тръмп навършва 80 години днес, 14 юни и го прави не като пенсиониран бизнесмен, а от Овалния кабинет, като действащ 47-и президент на Съединените щати. Така той се вписва в историята като най-възрастният човек, заемал президентския пост в страната.

Роден през 1946 г. в Ню Йорк, Тръмп измина дълъг и нетипичен път до Белия дом, от наследник на семейна строителна империя, през телевизионна звезда, до политик, който промени из основи Републиканската партия. Рожденият му ден тази година идва в момент, в който той управлява втория си мандат, започнал през януари 2025 г., след едно от най-неочакваните завръщания във властта в модерната американска политика.

От 45-и до 47-и президент

Малцина политици в света могат да се похвалят с това, което постигна Тръмп, да загуби властта и да я върне четири години по-късно. Той беше 45-ият президент на САЩ в периода 2017–2021 г., загуби изборите през 2020 г., а след това спечели нов мандат и се върна в Белия дом като 47-и президент. Това го прави едва вторият човек в историята на страната с два непоследователни мандата.

На 80-ия си рожден ден Тръмп изпреварва по възраст и предшественика си Джо Байдън, чиято напреднала възраст беше една от основните теми на предишната предизборна кампания. Иронията не убягва на наблюдателите — въпросът за възрастта, който доминираше политическия дебат допреди две години, днес стои с пълна сила и пред настоящия обитател на Овалния кабинет.

Една кариера, изпълнена с крайности

Малко публични фигури предизвикват толкова полярни реакции, колкото Тръмп. За едни той е символ на разрушител на политическия елит и на завръщане към силна Америка. За други е противоречива фигура, чийто стил на управление разделя обществото. Безспорно е едно, на 80 години той остава най-обсъжданият политик на планетата.

Дали този рожден ден ще бъде повод за равносметка, или Тръмп ще го използва като поредна сцена за политическо послание, предстои да видим. Едно обаче е сигурно, малцина на неговата възраст държат в ръцете си толкова власт, колкото действащият американски президент днес