Почти десет години след тежката катастрофа, която преобръща живота ѝ, моделът Кристин Илиева за първи път говори по-детайлно за преживяното, трудния път на възстановяване и сложните ѝ отношения с певицата Дивна. В разговор с журналиста Мариян Станков – Мон Дьо тя се връща към инцидента и всичко, което е последвало след него.

Според разказа ѝ, произшествието става през 2018 г., когато пътува към София след раждането на кучето ѝ. По време на движение ситуацията на пътя рязко се усложнява и тя осъзнава, че рискът от удар става неизбежен. В последните секунди преди сблъсъка автомобилът се опитва да се върне в лентата си, но контролът вече е загубен.

Тя си спомня, че още преди удара прибира телефона си, усещайки, че предстои нещо сериозно. Въпреки тежките наранявания, Кристин запазва ясно съзнание и помни детайлно случилото се. Особено силно в паметта ѝ остава моментът след катастрофата, когато се бори да не заспи. До нея е Дивна, която се опитва да я поддържа будна, говорейки ѝ и пеейки.

Просто видях как колата, която искахме ние да изпреварим, надава газ, за да не можем да изпреварим. И срещу нас идваше един черен тир. И в тази ситуация аз вече виждам, че ние ще се ударим разказва пред Мон Дьо Кристин Илиева

След инцидента започва дълъг и тежък процес на лечение. Близките ѝ умишлено я предпазват от реалната картина на травмите, за да ѝ спестят допълнителен стрес. В продължение на месеци тя не осъзнава напълно мащаба на уврежданията и вярва, че възстановяването ще бъде бързо. По-късно разбира, че състоянието ѝ е значително по-сериозно, а една от най-тежките етапи е 13-часова операция в Истанбул.

Физическото възстановяване продължава години, но според нея най-трудният период е емоционалният срив, настъпил по-скоро. Предстоящата нова операция и постоянните медицински интервенции я поставят в тежко психическо състояние, в което за известно време се изолира, не се храни и почти не става от леглото.

В интервюто тя говори открито и за раздалечаването между нея и Дивна. Тя не крие, че в определени моменти е изпитвала гняв към приятелката си заради на пръв поглед дребни ситуации, които обаче са оставили следа у нея. Като пример посочва момент, в който двете излизат навън, а Дивна е облечена с къси панталони.

Дълго време трябваше да бъда по-силната и за двете. В един момент вече не можех. Имах нужда от приятел, който да бъде силен за мен. Аз не мога да сложа къси панталонки. Това е недомислено. Това не е нещо сериозно, пък е нещо, което ме нарани и до ден днешен ще го помня спомня си Кристин Илиева

Кристин прави и равносметка за промяната в себе си след инцидента. Тя признава, че преди е била по-самоуверена и фокусирана върху кариерата си, докато днес се чувства по-състрадателна и чувствителна към болката на другите. Според нея преживяното я е променило изцяло и я е направило по-емпатичен човек, различен от този, който е била преди катастрофата.