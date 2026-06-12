Като оставим настрана прекаленото деколте “тип будоар" и иронията, която създаде, избора на този модел рокля не е подходяща за среща на министър Велислава и по други причини. Това написа в профила си във Фейсбук Албена Александрова, собственик на Къща за висша мода и Бутик "Рошавата гарга", видя Plovdiv24.bg.
Според дизайнерката тази рокля описва пищния ханш на министърката и теснее около бедрата, което е видно по напрежението на плата и гънките на полата. Припомняме, че министърката на външните работи д-р Велислава Петрова-Чамова се срещна със своя колега от Турция Хакан Фидан и предизвика бурни реакции в социалните мрежи за роклята.
"Твърде женственият силует пък може да се тълкува и като лек флирт, ако това е целта, но при всички положения този модел не е за часовия отрязък от деня 10.30 - 11.00 на 11.06.26 и за среща на дипломатическо ниво.
Пастелното бледо зеленикаво, както се вижда на снимките, е единственото, което е добре подбрано като цвят за протокол, но не е цвета на министър Велислава - лицето й се губи, слива се с роклята, изчезва…
Дължината на долната част може да се качи с 3 см, за да не реже прасеца визуално, пише още Албена Александрова.
Сакото ще е с големи облечени копчета “цвят в цвят" с плата и цвета на джемпера - модерен шик, който не излиза от протокола. И обувките нямаше да са ми по-светли от роклята, казва още Александрова.
Александрова си позволява коментар, тъй като самата тя е преподавала “Имиджмейкърство" в УНСС в рамките на “ПР и комуникации", където е защитила докторантура след като има 35-годишен опит в стайлинга и модния дизайн.
Според нея Румен Радев трябва много бързо да отстранява подобен род назначения по глупост. Видимо е, че не им е мястото там. "Тази девица е сериозен гаф на срещата с политик като Хакан Фидан!"
Пише го като човек, който се занимава с мода и стил и знае много добре протокола за облекло на всяка държава. Александрова е изненадана е, че във века на информацията у нас продължава да има подобен род недомислици и политически гафове от този род. Когато си публичен трябва да се съобразяваш с много неща.
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