Като оставим настрана прекаленото деколте “тип будоар" и иронията, която създаде, избора на този модел рокля не е подходяща за среща на министър Велислава и по други причини. Това написа в профила си във Фейсбук Албена Александрова, собственик на Къща за висша мода и Бутик "Рошавата гарга", видя Plovdiv24.bg.

Според дизайнерката тази рокля описва пищния ханш на министърката и теснее около бедрата, което е видно по напрежението на плата и гънките на полата. Припомняме, че министърката на външните работи д-р Велислава Петрова-Чамова се срещна със своя колега от Турция Хакан Фидан и предизвика бурни реакции в социалните мрежи за роклята.

"Твърде женственият силует пък може да се тълкува и като лек флирт, ако това е целта, но при всички положения този модел не е за часовия отрязък от деня 10.30 - 11.00 на 11.06.26 и за среща на дипломатическо ниво.

Пастелното бледо зеленикаво, както се вижда на снимките, е единственото, което е добре подбрано като цвят за протокол, но не е цвета на министър Велислава - лицето й се губи, слива се с роклята, изчезва…

Дължината на долната част може да се качи с 3 см, за да не реже прасеца визуално, пише още Албена Александрова.

Аз бих облякла тази рокля с късо до талията сако в цвят светъл тюркоаз (в превод тюркоаз от фр. език значи турски) от уважение към личността, с която имам предвидена среща на високо ниво. Късото сако е символ на самоувереност и смелост и е също толкова женствено, но със заявка - “Аз съм равна в преговорите на политическата маса, а не в будоара!!!" Много важен и тънък момент как ще се поставиш пред човека отсреща, особено на това ниво. Щях да добавя две остри капачета на нивото на бюста, в които да кодирам острието на мисълта си, коментира още създателката на висша мода.

Сакото ще е с големи облечени копчета “цвят в цвят" с плата и цвета на джемпера - модерен шик, който не излиза от протокола. И обувките нямаше да са ми по-светли от роклята, казва още Александрова.

Дрехата е невербален комуникатор и тя говори много за човека и неговия образ! Облеклото е послание и личностна заявка - кой си. Има специалисти, които се занимават с изграждане на имидж, казва още специалистът.

Александрова си позволява коментар, тъй като самата тя е преподавала “Имиджмейкърство" в УНСС в рамките на “ПР и комуникации", където е защитила докторантура след като има 35-годишен опит в стайлинга и модния дизайн.

Жалко е, че хората на тези постове не се допитват наистина до знаещи! Затова предимно фолк дивите имат перфектни визии - ползват специалисти! Любопитна съм (съвсем професионално) да разбера кой избра тази рокля за министър Велислава и какво е посланието на този модел? Не зная защо, но на една снимка винаги личи кой е българина, търси обяснение Албена Александрова.

Според нея Румен Радев трябва много бързо да отстранява подобен род назначения по глупост. Видимо е, че не им е мястото там. "Тази девица е сериозен гаф на срещата с политик като Хакан Фидан!"

Пише го като човек, който се занимава с мода и стил и знае много добре протокола за облекло на всяка държава. Александрова е изненадана е, че във века на информацията у нас продължава да има подобен род недомислици и политически гафове от този род. Когато си публичен трябва да се съобразяваш с много неща.