Бившият национал по волейбол Теодор Салпаров направи любопитни разкрития за бъдещите си планове, физическите изпитания на футболния терен и участието си в мащабни телевизионни и благотворителни проекти в ефира на предаването "На кафе“. Легендарният спортист сподели детайли около емоциите от благотворителния мач на Стилиян Петров и предизвикателствата, пред които се е изправил напоследък.

Престоят на футболния терен е изморил волейболната звезда значително повече от очакваното, информира Plovdiv24.bg. Салпаров направи паралел между двата спорта, като отчете, че футболът е много по-изтощителен и за 60 минути игра е изпитал много по-сериозна умора, отколкото по време на професионалните си изяви на волейболното игрище.

Благотворителната кауза на Стилиян Петров

Спортистът разкри, че не се е поколебал нито за миг, когато е получил поканата от Стилиян Петров за участие в голямото благотворително събитие. Салпаров е уверил организатора, че ще се включи в мача независимо от мястото и времето на провеждането му. По повод участието си в популярния телевизионен формат "Игри на волята“, волейболистът призна, че предаването представлява изключително тежко изпитание, но категорично би подкрепил подобно предизвикателство отново, както го е направил и на футболния терен.

Бъдещето извън волейболната площадка

Сериозен интерес предизвикаха думите на легендарното либеро, свързани с професионалното му бъдеще. Салпаров намекна, че след началото на есента възнамерява окончателно да приключи с активната си спортна кариера. Той обяви, че обмисля след 5 септември наистина да затвори страницата с волейбола, тъй като има други амбиции, които се надява да реализира успешно. Признанието му веднага породи поредица от въпроси в публичното пространство за това какви ще бъдат следващите стъпки в професионалния му път.