Външен министър, на официална среща, с облекло за абитуриентска вечер. Наистина ли сме толкова евтини вече?

Повод за този коментар на общественика и писател Радослав Бимбалов (родом от Пловдив) стана облеклото на външния ни министър Велислава Петрова, която се срещна с турския си колега Хакан Фидан, за да обсъдят договорът на България с турската държавна газова компания "Боташ".

Петрова беше с рокля с голо рамо и голяма цепка, която разкриваше и голото ѝ коляно, докато седеше до турския министър. Тоалетът е на модел на Karen Millen.

"Моля някои министри да се вслушват в "Протокола". Голо рамо, дълга цепка на полата... Външната ни министърка е хубава млада жена. Ще я оценим и с по-подходящо облекло", пише във фейсбук адв. Добромира Полименова.

В късния следобед пресцентърът на МВнР редактира официалната фотогалерия, като най-обсъжданата снимка с откритото рамо, бе свалена. Снимката все още циркулира в социалните мрежи, включително и в официалната фейбсук страница на турското външно министерство.