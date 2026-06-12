Дадохме достатъчно време американската страна да има възможност да планира своите действия да потърси нова локация. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за американските самолети на летище "Васил Левски“. По думите на министър-председателя такива самолети трябва да са на военни летища, а не на граждански.
Отговорили сме на нотата от американската страна за до края на юни, коментира Радев относно срока, който страната ни е дала на САЩ.
В отговор на въпрос за възможността за преместване на самолетите на летището "Безмер“, Радев каза: "Даваме съответно тези възможности и наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление“. По думите на премиера това може да стане и на "Граф Игнатиево“.
Аре бежи
преди 6 мин.
Ей това е мъж та дрънка /саркастично разбира се с огромна доза ирония/! Каза му го хубаво и ясно на чичо му Дончо: Да си махнеш самолетите, след като свърши войната, ако не ги премести на друго летище в България! Подали сме ду.пе и стоим наведени докрай. Войната е на САЩ и Израел, не на НАТО, нямаме никакви задължения да приемаме военни самолети на цивилното си летище, както и на което и да е наше летище и да си поставяме мишена на гърба! Безгръбначни сме! Другите страни /Испания/ как отказа летища, въздушно пространство, бази! А даже и визи не видяхме!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!