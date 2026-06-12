Дадохме достатъчно време американската страна да има възможност да планира своите действия да потърси нова локация. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за американските самолети на летище "Васил Левски“. По думите на министър-председателя такива самолети трябва да са на военни летища, а не на граждански.

Навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански, заяви Радев.

Отговорили сме на нотата от американската страна за до края на юни, коментира Радев относно срока, който страната ни е дала на САЩ.

В отговор на въпрос за възможността за преместване на самолетите на летището "Безмер“, Радев каза: "Даваме съответно тези възможности и наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление“. По думите на премиера това може да стане и на "Граф Игнатиево“.