Двама мъже – на 46 години от Перник и на 56 години от Ямбол, са диагностицирани с рядкото заболяване кърлежов енцефалит в периода между 1 и 7 юни. Инфектирането и при двамата пациенти е настъпило след ухапване от кърлеж, като случаите са потвърдени официално на базата на лабораторни изследвания.

Данните са отчетени първоначално от Националния център по обществено здраве и анализи и впоследствие са предоставени на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). За същия седемдневен период през изминалата 2025 г. в страната не са били регистрирани заболели от тази специфична инфекция.

Специфика на инфекцията и предпазване

Кърлежовият енцефалит се причинява от вирус, с който са заразени самите паякообразни, но заболяването се среща доста рядко на територията на България. Инфекцията е много силно разпространена предимно в Централна и Северна Европа. Директорът на НЦЗПБ проф. Ива Христова поясни, че в нашата страна случаите са изключително изолирани и не надвишават един-два за цяла година. Настоящата ситуация е необичайна, тъй като и двата случая се развиват в рамките на една и съща седмица, но проф. Христова беше категорична, че те нямат нищо общо помежду си. Тя уточни също, че съществуват две одобрени ваксини за ефективно предпазване от заболяването и допълни, че този тип енцефалит може да се развие не само при ухапване, но и след консумация на сурово мляко от заразени животни.

Симптоми и протичане на заболяването

Самият енцефалит представлява сериозно възпаление на мембраните, които покриват главния мозък. Заболяването започва с оплаквания, които наподобяват обикновена настинка, но има риск да прогресира дотолкова, че пациентът да бъде приет в интензивно отделение. Според статистическите данни, представени от проф. Ива Христова, около 80% от случаите протичат напълно безсимптомно. Около 19 на сто от хората прекарват инфекцията с повишена телесна температура и общи оплаквания като главоболие и мускулни болки. Под 1% от заразените развиват тежък енцефалит с дезориентация, на границата с кома. За щастие, и при двамата регистрирани мъже се наблюдава подобряване на здравословното състояние, сподели медията "Труд".

Период на инкубация и медицинска помощ

Заболяването се характеризира със сравнително дълъг инкубационен период, който продължава от 7 до 21 дни след ухапването от заразения кърлеж. През тези дни вирусът се размножава активно в клетките на човешката имунна система, след което преминава директно в кръвта (процес, известен като виремия) и се разпространява в целия организъм, като показва изразена склонност да засяга нервната тъкан, главния и гръбначния мозък. Към настоящия момент в медицината няма открито специфично антивирусно лечение срещу това заболяване. Медицинските грижи са насочени изцяло към овладяване на проявените симптоми, като в по-голямата част от случаите се налага задължително болнично наблюдение.