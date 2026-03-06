Атанас Запрянов.
"Никъде не съм заявявал, че американските военни самолети са предназначени за десант на войски и техника при сухопътни операции, не съм споменавал и какви са видовете самолети, разположени на летището в София, а само от какъв тип са. Самолетът С-17 Globemaster, например, е военнотранспортен самолет и не е летяща зареждаща машина. Освен това тренировки и обучения с участието на такъв брой летателни апарати и техника, включително изтребители и по-голям брой личен състав, са се провеждали и друг път на територията на страната и ще продължат да се провеждат, съгласно плановете. Но просто за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване и аз много ясно посочих причините за това", каза още Запрянов.
По думите му задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка, с формирование и техника от въоръжените сили на България, ще бъдат отработени на територията на страната във въздушното пространство на страната ни и над изключителната икономическа зона на България в Черно море.
"Всички задачи ще бъдат точно координирани с компетентните органи", допълни военният министър.
