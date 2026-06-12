Изпълнителният директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова отхвърли твърденията, че получава месечно възнаграждение от близо 14 000 евро. В интервю за предаването "Твоят ден“ по NOVA NEWS тя заяви, че средният размер на месечния ѝ доход е около 9773 евро нето и се определя на база постигнати резултати и финансови показатели.

Това не е фиксирана сума. Възнаграждението варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. подчерта пред Nova News шефката на НДК Татарова

Изказването ѝ идва след като в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев обяви данни за финансовото състояние на НДК. По думите му дружеството е натрупало загуби в размер на близо 49 млн. евро, а членовете на ръководството получават възнаграждения от около 14 000 евро месечно. Тогава министърът заяви, че ще настоява тези средства да бъдат възстановени.

Татарова обаче посочи, че нито тя, нито Съветът на директорите сами са определяли размера на заплатите си. По думите ѝ всички възнаграждения са определени съгласно действащото законодателство и договорите, сключени с Министерството на културата.

"В момента в НДК тече одит. Разполагаме с всички документи, които доказват, че законът е спазен“, заяви тя.

Според директора на НДК е важно да се отчита, че институцията е търговско дружество, а не бюджетна организация. "Не сме държавни служители. Плащаме данъци и осигуровки като всяко друго търговско дружество“, подчерта Татарова.

Тя обясни, че след назначаването си в края на януари 2024 г. е работила по два отделни договора – като член на Съвета на директорите и като изпълнителен директор на НДК. Впоследствие е поела и управлението на Фестивалния и конгресен център във Варна, който е част от структурата на дружеството.

По думите ѝ при встъпването ѝ в длъжност във Варна са били установени сериозни административни и документални проблеми. Проведените вътрешни проверки и последвалият одит на Министерството на културата са разкрили нарушения, натрупвани в продължение на близо десетилетие.

"Около година и половина управлявах клон Варна без допълнително възнаграждение. Едва след препоръка от Министерството на културата беше сключен договор за управление с определено възнаграждение“, уточни Татарова.

Тя припомни, че в началото на 2024 г. възнаграждението ѝ е било значително по-ниско.

"През февруари 2024 г. получавах около 2900 лева, а през октомври същата година общият ми доход за всички дейности беше 2213 лева“, посочи директорът на НДК.

По думите ѝ промяната във възнагражденията е настъпила след консултации с Агенцията за публичните предприятия и Министерството на културата, когато са били установени несъответствия във формулата за изчисляването им. След актуализиране на показателите и финансовите критерии размерът на заплащането е бил променен.

Татарова защити работата на ръководството, като подчерта, че финансовите резултати на дружеството показват подобрение. Според нея загубите са намалени, приходите са нараснали, а състоянието на НДК постепенно се стабилизира.

"Не виждам основание за оставка, при положение че законът е спазен и резултатите са положителни“, заяви тя.