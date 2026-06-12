България и Турция провеждат активни преговори за промяна на параметрите в договора с компанията "Боташ“, като същевременно правителството потвърди позицията си, че американските самолети трябва да напуснат гражданското летище в София до края на юни. Тези и други актуални теми от държавната сигурност и вътрешната политика коментира министър-председателят Румен Радев.

Предоговоряне на споразумението с "Боташ“ и нови транспортни коридори

Турската страна изразява категорично желание за предоговоряне на споразумението с "Боташ“, като се стреми към задълбочаване на двустранното енергийно сътрудничество. Преговорите обхващат не само газовата сфера, но и съвместни проекти в преноса на електрическата мрежа, транспортните и железопътните връзки. Южната ни съседка проявява засилен интерес към увеличаване на транспортния поток през българска територия, като се обсъжда изграждането на втора жп линия по направлението Одрин – Лесово – Ямбол, което е от стратегическо значение за повишаване на транспортния капацитет от Близкия изток.

Бъдещето на американските самолети на летището в София

Позицията на българското правителство остава непроменена – американските военни самолети могат да останат ситуирани на летище "Васил Левски“ в София само до края на текущия месец юни. На американската страна е предоставено достатъчно време, за да открие и организира нова подходяща локация на територията на Европа. Подобен тип военна авиация трябва да бъде дислоцирана изключително на специализирани военни летища, а не на обекти за гражданско въздухоплаване. Като алтернативни дестинации в страната ни се предлагат базите в "Безмер“ и "Граф Игнатиево“, въпреки че техният оперативен капацитет е по-ограничен.

Изненадващата оставка на Георги Кандев в МВР

Премиерът сподели, че е останал изненадан от подадената оставка от страна на временно изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. По време на личен разговор в Министерския съвет Кандев е изложил изцяло лични, а не служебни мотиви за решението си, като е подчертал, че е изключително доволен от работата си във ведомството и от взаимоотношенията си с министър Демерджиев. Последвалият публичен пост и решение за напускане са били неочаквани за министър-председателя, като към настоящия момент в правителството вече се разглеждат различни варианти за попълване на вакантния пост на главен секретар.

Проверка по казуса с Олег Невзоров

По отношение на въпроса за евентуална украинска следа около отмяната на заповедта на ДАНС за принудителното изгонване от страната на Олег Невзоров, държавният глава и премиер увери, че компетентните органи проверяват абсолютно всички детайли и факти по случая.