Разходите за логистика на бургаската рафинерия са се увеличили десетократно в сравнение с нивата отпреди кризата, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. Въпреки този драстичен скок, министърът прогнозира стабилност на пазара, тъй като повишените разходи вече са калкулирани в крайните цени на горивата.

Към днешна дата дизелът се търгува за 1,79 евро за литър, докато средната цена на бензина остава 1,50 евро за литър. Според Трайков търгуваните обеми не са намалели, което създава необходимия финансов буфер за участниците по веригата и предотвратява ново поскъпване в краткосрочен план.

Министърът увери, че доставките на суров петрол са гарантирани до края на май и частично за юни. Той подчерта, че наличието на достатъчен оборотен капитал в компанията е от ключово значение, тъй като позволява използването на финансови инструменти за постигане на по-добри ценови параметри.

По отношение на електроенергетиката Трайков коментира изтичането на договора на ТЕЦ "Марица Изток 1“ с НЕК. Той посочи, че макар ТЕЦ "Марица Изток 2“ да може да поеме производствените количества, затварянето на първата централа е предизвикателство поради нейните модерни и маневрени мощности, важни за балансирането на системата.

Енергийният министър е поискал и официално преразглеждане на договора с турската компания "Боташ“, който в момента се оценява като твърде скъп за България. Преговорите ще се фокусират върху намаляване на количествата и цените за капацитет, по-голяма гъвкавост при променящи се пазарни условия, развитие на проекти, свързани с вертикалния газов коридор.

Целта на предоговарянето е споразумението да стане икономически изгодно не само за страната, но и за целия регион, особено в контекста на плановете за пълно прекратяване на доставките на руски газ от следващата година.