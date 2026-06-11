Областният управител на Пловдив Георги Янев представи днес официално пред екипа на Областна администрация двамата си заместници – Иванка Петкова и Рангел Матански, който бе назначен вчера със заповед на министър‑председателя Румен Радев. Това съобщиха от областна управа за Plovdiv24.bg.

Той подчерта, че включването им в ръководния екип е ключова стъпка към укрепване на административния капацитет и към поддържане на високото темпо на работа, наложено от Министерския съвет. По думите му новите заместници ще имат важна роля в осигуряването на по‑добра координация, по‑бързо изпълнение на приоритетите на правителството и по‑ефективно взаимодействие с институциите и гражданите.

Иванка Петкова заема поста от три седмици и е дългогодишен административен ръководител с над четири десетилетия професионален опит в държавната и местната администрация, политическите структури и управлението на публични предприятия. Тя е работила на редица ръководни позиции, включително като заместник‑областен управител на област Пловдив, секретар на община, председател и член на съвети на директорите, както и координатор и политически сътрудник в национални и регионални структури.

Професионалната ѝ биография включва два мандата като заместник‑областен управител, длъжността секретар на Община "Родопи“ и ръководни позиции в "Летище Пловдив“ ЕАД. Петкова е разпознаваем експерт в областта на административното управление и организационните процеси.

Иванка Петкова

Рангел Матански е експерт по регионално развитие и управление на публични политики с над 13 години опит в местното самоуправление, работата с европейски програми и организациите на производители. Той е магистър по "Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони“ от Аграрния университет в Пловдив и докторант в УНСС, където развива научна експертиза в сферата на публичните политики и регионалното развитие.

Професионалният му път включва ръководни позиции като председател на Общински съвет – Раковски и изпълнителен директор на "Местна инициативна група Хисаря“, както и дългогодишна работа в местни инициативни групи и организации на производители, свързана с разработването и управлението на проекти по Програмата за развитие на селските райони.