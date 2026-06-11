Служителите на реда в Пловдив изведоха от трафика на оживени булеварди в Пловдив просещи мъж и майка с дете в инвалидна количка.

Намесата и в двата случая е на автопатрули на Четвърто РУ, извършвали линеен пътен контрол в пиковите часове днес преди обяд. Около 8 ч. служителите забелязали мъж да иска милостиня от хората, които изчакват с автомобилите си на светофара на бул. "Санкт Петербург“. Установено е, че той е жител на Ловеч, а за нарушението на общинската наредба му е съставен акт.

Три часа по-късно от интензивния трафик на бул. "Княгиня Мария Луиза“ пък били изведени просеща молдовска гражданка с непълнолетната й дъщеря в инвалидна количка. Информация за случая е подадена в отдел "Закрила на детето“ към Дирекция "Социално подпомагане“, където е започнала процедура по проучване и определяне на съответните мерки с цел прекратяване на бъдеща експлоатация на детето, а материалите ще бъдат изпратени в Районна прокуратура - Пловдив. Момичето е отведено в дом за временно настаняване и поставено под 48-часова полицейска закрила.

Припомняме, че просията на публични места е незаконна, а когато се извършва на пътните платна създава предпоставки за произшествия и нарушаване на правилата за движение. В тази връзка полицията апелира всеки, който стане свидетел на подобни рискови ситуации, да сигнализира своевременно.