Пловдивският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Станчо Василев, който е привлечен към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни нарушения и престъпления против околната среда. Магистратите прецениха, че събраните доказателства сочат съпричастност на обвиняемия към незаконната схема, развивана в Пловдив, Садово и село Оризари.

Съдебни мотиви и заплахи към свидетели

За мащабното разследване, спецакцията и последвалото съдебно решение Plovdiv24.bg вече информира. Апелативните съдии се съобразиха с постъпилите данни, че Станчо Василев е отправял заплахи към свидетели по делото. Според съдебния състав при по-лека мярка за неотклонение съществува реална и обоснована опасност лицето да извърши престъпление спрямо правосъдието, да окаже натиск върху свидетели, да укрие важни доказателства или да се укрие от органите на властта. Обвиненията срещу него са за тежки умишлени престъпления, за които законът предвижда лишаване от свобода над три години.

Контрабанда с китайски фреон извън граница

Разследването доказва, че част от престъпната дейност, е извършвана извън пределите на страната. Членовете на престъпната организация са избягвали заплащането на дължими митнически сборове за хладилен газ (фреон) с произход от Китай, като за целта са използвани документи с невярно съдържание за произхода, количеството и качеството на стоката. Дейността е свързана с внос, съхранение и търговия в България и други държави от Европейския съюз на флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества в нарушение на европейските регламенти. Паралелно с това данъчните престъпления на организацията са извършвани изцяло на българска територия.

Иззетото злато в тайния склад

При провеждането на процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив служителите на ГДБОП са претърсени 10 лични имота и служебни помещения. В специализиран склад са открити над 1500 бутилки от различни видове фреон. Като доказателства по досъдебното производство са иззети лек автомобил, парична сума над 70 000 евро, инвестиционни златни монети, скъпи бижута и луксозни часовници, както и множество документи и вещи, относими към престъпната дейност.

Разследване за над 1,5 милиона евро в съда

Преди решението на Апелативния съд, Пловдивският окръжен съд вече беше наложил мярка "задържане под стража“ спрямо тартора на схемата Станчо Василев, който е обвинен за съпричастност към изпирането на сумата от 1 548 052 евро. Организираната престъпна група е развивала незаконната си дейност в периода от 1 октомври 2023 г. до 2 юни 2026 г. Пловдивските окръжни магистрати също бяха категорични, че свободата би му позволила да попречи на разкриването на обективната истина и да укрие доказателства по случая, като действията по разследването продължават и в момента.