Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Новината бе оповестена официално от вътрешния министър Иван Демерджиев, който уточни, че позицията на Николов в Столичната дирекция ще бъде заета от някой от неговите настоящи заместници. Рокадата се наложи, след като вчера Георги Кандев подаде оставка от системата на МВР.

Официалното изявление бе направено в базата на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" на Гранична полиция, информира Plovdiv24.bg. По време на събитието граничните полицаи получиха нови служебни автомобили. Ключовете за превозните средства бяха връчени лично от вътрешния министър Иван Демерджиев и директора на Гранична полиция Антон Златанов.

Финансиране и модернизация на границата

Новата техника е осигурена със средства, финансирани по Инструмента на Европейския съюз за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. Министър Демерджиев припомни, че държавата е успяла да задели тези ресурси за техническо обезпечаване след участие в Европейския съвет на тогавашния президент и настоящ премиер Румен Радев. Основната цел на проекта е постигането на по-висока ефективност при опазването на българските граници, които се явяват и външни за Европейския съюз.